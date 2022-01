Locales

Daniel Salinas dijo que de las 68 personas en CTI, 36 son por covid y 21 no tienen vacunas

El titular del MSP informó que de las 29 personas que fallecieron en estos dos días, un tercio no estaba inoculado contra el virus.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó este lunes que, de las 68 personas que están en cuidados intensivos, 36 de ellos están exclusivamente por coronavirus y que de ese total 21 no están vacunadas y 15 tienen al menos dos dosis. El secretario de Estado dijo que hasta el momento no hay información al respecto de las tres dosis.

Entrevistado en Doble Click, Salinas aseguró que actualmente estamos ante una situación clínica diferente a la epidemiológica debido a la nueva variante ómicron. La diferencia está porque clínicamente la enfermedad se presenta más leve, con una afección al sistema respiratorio alto, pero explicó que eso igualmente está teniendo una “repercusión epidemiológica”.

“Aquí lo que ocurre es que el cuadro clínico es más leve, ahora la transmisibilidad es 2,5 o 3 veces más transmisible que la delta, que acá no generó impacto como había generado la variante gama o p.1. Esta sí generó un impacto en cuanto a la cantidad de casos, el triple de lo que llegó a ser en el momento más complejo y 80 mil activos, que es casi el doble de los activos que tuvimos a la altura del 2 de junio”, comunicó.

“Por un lado, clínicamente puede parece un cuadro más leve, pero por otro lado la gran cantidad de casos hace que tengamos más cantidad de internados y una sobrecarga en el primer nivel de atención y testeo. La primera cosa siempre es tratar de mantener la cabeza fría en situaciones complejas y razonar bien. En junio con 37 mil casos activos teníamos 1.000 personas en sala y hoy tenemos 400 personas en sala. Con 37 mil activos teníamos 555 personas en CTI, hoy tenemos 68. No hay duda del impacto de la vacunación en el sistema sanitario terciario y secundario”, agregó.

Consultado sobre por qué no se da información del estado vacunal de las personas en CTI en el reporte diario, Salinas contestó que es “difícil” compaginarla día a día. “No es que no hay voluntad de darla, hay que recolectarla y la verdad recolectarla en todos los centros del país es un recargo más, pero, no obstante, hicimos un corte par ver la situación hoy. Es un corte de ayer”, indicó.

En ese sentido, el ministro de Salud informó que, de las 68 personas en CTI, 36 están por covid, es decir, un 53%. De esas 36 personas hay 21 no están vacunadas y 15 que están con dos dosis al menos. “36 son por covid, 20 son claramente por otra causa y por protocolos se hisopan y dan positivo, y hay 12 que se están indagando, que es relevante porque es un dato que pega fuerte para interpretar la realidad”, explicó.

“Un 76% de la población que está vacunada con dos dosis me generó 15 casos en cti, y el 6% que no se vacunó me generó 21 casos”, añadió.

Finalmente, Salinas se refirió a los fallecidos. En tal sentido, dijo que en estos dos días falleció una cantidad importante de gente, que son 29. Sobre el estado vacunal de estas personas, Salinas dijo que, de una persona, al momento, no hay información, pero los restantes se reparten de la siguiente manera: un tercio —10 personas— no son vacunados, un tercio tienen dos dosis y un tercio tenían tres dosis.

“Mayores de 80 eran 20 de los 29 fallecidos. De 80 a 89 fallecieron 13, mayores de 90 fallecieron 7, de 71 a 80 fallecieron 6 y dos personas que tenían entre 50 y 60 años. A su vez, nueve de los fallecidos tenían neumonía covid, es decir, que cuando se ponen en las razones no es que no sea determinante, pero sí que colabora”, concluyó.

El ministro finalmente informó que, en el correr de este lunes, el Ministerio de Salud Pública (MSP) brindará un informe con datos de las personas que fallecieron en el marco de esta pandemia y con diagnóstico de SARS-CoV-2, que abarcará desde octubre hasta enero.