Daniel Peña, del Partido de la Gente: "Las bancas son personales, no del partido"

"Soy tan fundador del Partido de la Gente como Edgardo Novick", dijo el diputado electo, aunque no quiso explicar si se distanció de Novick.

Ayer, el semanario Búsqueda reportó que el único diputado de Edgardo Novick, Daniel Peña, se distanció de él. Novick "no tiene hoy la representación" del partido, dijo Peña, y anunció que "cualquier acuerdo electoral deberá ser refrendado por su Convención".

Esta mañana, sin embargo, Peña matizó este anuncio en charla con Así nos va (Carve) y dijo que la vida del Partido de la Gente es "como la de cualquier otro" partido político que tiene una mesa representativa. No quiso ahondar sobre su relación personal con Novick, al ser preguntado al respecto. "Los partidos políticos son de la gente. Los líderes y candidatos lo somos porque la gente nos vota o no", agregó.

"Es imposible que una persona quisiera tener un partido que es de él, no existe eso en el Uruguay", dijo, y aclaró que "no existe ningún partido político en que todas las personas se lleven fantástico". Ayer, en la reunión con Luis Lacalle Pou, el Partido de la Gente puso como condición para el acuerdo que no haya más impuestos, narró.

Peña negó que el Partido de la Gente se haya creado a instancias de Edgardo Novick. "Mucha gente consiguió las firmas. La firma de Novick es una y hay cerca de 8.000 más que no dicen Novick", apuntó. "Soy tan fundador del Partido de la Gente como Edgardo Novick y otra gente", aclaró.

Es "el Partido de la Gente" en general el que va a acordar con el Partido Nacional, apuntó Peña. "¿Quién lidera el Partido de la Gente hoy? ¿Novick o usted?", le pregunta Patricia Madrid. "Lo lidera la gente del partido", replicó Peña, aunque reconoció que hoy el representante "es Novick".

Luego, el diputado aclaró que la banca es suya no del Partido de la Gente. "Las bancas siempre son personales, lo ha demostrado la ley", apuntó. "La gente vota a las personas", afirmó.