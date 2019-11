Daniel Martínez y su admiración por Lula: “Sacó a millones de brasileños de la pobreza”

Política

El candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, tuvo palabras de elogio para el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien hace más de un año está preso por una causa de corrupción en un caso que tuvo infinitos virajes y aún continúa en discusión.

En entrevista con el diario Estadao de Brasil, Martínez defendió a Lula y lo vitoreó por su lucha contra la pobreza.

"Solo puedo decir que Lula ha sacado a millones de brasileños de la pobreza y creado posibilidades para colectividades históricamente olvidadas, lo que me causa una gran admiración y una profunda armonía con Lula", señaló Martínez.

Al ser consultado sobre el arresto de Lula, Martínez respondió: "Nunca opino sobre decisiones judiciales, incluso si no me gustan. Mucho menos en comparación con otro país. Pero este caso es muy particular. Como lo demuestran los audios, el juez que lo acusó a él y a su equipo actuó con la intención política de evitar que se postule para las elecciones".

En su cuenta de Twitter oficial, Lula compartió una de las frases de Martínez, y finalizó con el hashtag #LulaLibre.

Lula es uno de los presos más célebres de la operación "Lava Jato", que puso tras las rejas a prominentes políticos, empresarios y exejecutivos de la estatal Petrobras, al develar un megaesquema de desvío de fondos.

El popular líder de la izquierda está preso desde abril de 2018 en las instalaciones de la Policía Federal de Curitiba, tras haber sido condenado en segunda instancia, acusado de beneficiarse de un apartamento tríplex en el litoral paulista que fue puesto a su disposición por una constructora involucrada en el caso.

En febrero, Lula fue condenado por otro proceso en primera instancia a casi 13 años por corrupción y enfrenta al menos otros seis casos en la justicia.

El expresidente niega todos los cargos y asegura que son parte de una conspiración político-judicial para impedirle disputar las elecciones de 2018, en las que resultó electo el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Aun si es liberado, su situación judicial le impediría retomar su carrera política, de acuerdo con las leyes actuales, que vedan la participación política a condenados en segunda instancia.

Eso podría cambiar, sin embargo, si la corte suprema decide, en otro caso que tiene pendiente, que el exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que condenó a Lula en primera instancia en 2017, no actuó de forma imparcial.

Esta tesis ganó fuerza después de los supuestos mensajes revelados por la edición brasileña de The Intercept, un medio de prensa digital de origen estadounidense, entre Moro y los fiscales del Lava Jato, que sugieren cierta intimidad entre las dos partes y que habrían actuado para mantenerlo fuera de la disputa electoral.

Tanto Moro como los fiscales niegan haber perseguido ese propósito, pero si los jueces de la corte suprema consideran que el juicio fue parcial, la condena de Lula sería anulada y el proceso debería empezar de nuevo.

Determinado a probar su inocencia, Lula, de 74 años, rechazó recientemente pasar a un régimen semiabierto (con la posibilidad de prisión domiciliaria) por haber cumplido una sexta parte de su condena.

Con información de AFP.

Montevideo Portal