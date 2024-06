Daniel Martínez explicó por qué habla con tuteo en vez de voseo, como los montevideanos

Curiosidades

El excandidato a la Presidencia por el Frente Amplio (FA) Daniel Martínez respondió este miércoles una pregunta que, probablemente, haya saciado las dudas de muchos uruguayos.

Es que en diálogo con el programa radial Se arregla el Mundo, el exintendente de Montevideo dijo por qué tutea, en vez de vosear, al hablar.

“¿Por qué hablás como rochense si sos de Montevideo?”, le preguntaron al exdirigente del Partido Socialista.

“En mi casa, si yo decía vos mi madre no te digo que me daba un sermón, pero vengo de una época… Hay gente que me dice: ¿por qué hablás de tú? Yo que sé, me enseñaron. No podía decir vos en casa, mi madre se enojaba conmigo. Es de educación; lo tengo en las tripas, me sale, pero también meto algún vos”, respondió Martínez.

De este modo, el exintendente recordó a su madre, quien decía que el voseo era de argentinos, y se enojaba porque, según ella, los uruguayos, deberían hablar de tú.

Además, contó que su madre fue “un personaje maravilloso”. “Una persona que nunca me acompañó y siempre pensó que yo iba a ir al infierno porque ser de izquierda. Pero lo hacía desde el amor”, contó entre risas.

