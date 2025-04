Dalma en juicio por muerte de Maradona: “Nunca lo pude ver en su casa; no me dejaban”

Internacionales

Dalma, la hija mayor de Diego Armando Maradona, declara este martes 15 de abril ante el Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro en la causa por la muerte del astro del fútbol ocurrida el 25 de noviembre del 2020.

“Hace un tiempo que vengo denunciando que mi papá no estaba bien, veía el deterioro en su salud, lo veía muy anestesiado, muy medicado”, dijo en parte de su alegato, según levantó el medio A24.

La primogénita del futbolista dijo que esto se dio “aproximadamente seis meses” antes de su muerte y dijo que, si bien no tiene recuerdo de la fecha exacta, hizo pública la denuncia sobre el deterioro de su padre “en redes y en notas de televisión”.

“Siempre había una negación a lo que yo veía. Le hacían hacer videos hablando mal de nosotras, diciendo que mentíamos y diciendo cosas en contra de lo que habíamos denunciado”, apuntó.

A continuación, Dalma detalló que “de la internación domiciliaria se encargaba su médico de cabecera Leopoldo Luque con un respaldo de Swiss Medical [el seguro de salud], a pedido de él, que supuestamente cubriría lo que él no tenía, como un médico clínico, acompañantes terapéuticos y enfermeros”.

“Esto fue lo que nos dijo siempre Leopoldo Luque”, planteó y dijo que cualquier decisión sobre la salud de Maradona “pasaba por” Luque, quien también “era quien iba a controlar la internación”. “Él es el que se hace cargo y dice que no se puede hacer otra cosa, que era la acción ‘menos peor’. A nosotros nos dijeron que iba a ser una internación domiciliaria seria”, cuestionó.

“Creía que era obvio que mi papá no iba a poder hacer lo que quería porque iba a haber enfermeros, médicos, etcétera, como así también iban a estar Leopoldo Luque, la psiquiatra y el psicólogo. Los últimos tres eran todas personas puestas por Matías Morla, aunque el psicólogo y la psiquiatra por recomendación de Luque”, sumó.

Dalma también dijo que “nunca” pudo ver a su padre en su casa en el barrio San Andrés porque no la “dejaron entrar”. “La gente que trabajaba para él me decía que no me iban a dejar entrar al barrio. La última vez que vi a mi papá fue en la clínica y ahí tuve una charla importante con Leopoldo Luque donde me dijo que mi papá era un paciente difícil y que muchas veces él iba a verlo y no lo quería recibir. Yo le dije que entonces si no podía hacer el trabajo, que no lo hiciera. Y él dijo que sí, que lo podía hacer tranquilamente”, detalló.

“La última vez que lo había visto era en la clínica. Ahí lo vi bien, pero después cuando lo vi el día que ya había fallecido lo vi muy hinchado. Cuando nosotros nos enteramos de que no era un médico clínico buscamos ayuda de algún médico clínico”, complementó.

