Daecpu y Gustavo Torena organizan un espectáculo y subasta en apoyo a Gonzalo Moratorio

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Los Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu) y Gustavo Torena, también conocido como “el Pato Celeste”, organizan un evento para recaudar fondos para Gonzalo Moratorio, quien está siendo tratado por un tumor.

La iniciativa surgió de Torena, indicó a Montevideo Portal Alfredo Jaureguiverry, presidente de Daecpu. Él le escribió para pedirle una camiseta del Club Atlético Cerro “para donar o subastar”, pero Jaureguiverry le replicó que podían “ir un poco más arriba”. “Yo tengo pensado hacer un movimiento mucho más grande”, señaló.

En tal sentido, mencionó que la organización podría “armar un muy buen espectáculo” y que, en ese mismo evento, se “logre llegar al objetivo del dinero” que le falta para tratar su enfermedad.

Tanto él como Torena indicaron que hay varias personalidades del mundo del deporte vinculadas a esta iniciativa: Marcelo Capalbo, entrenador de básquetbol; Óscar Moglia, exjugador del mismo deporte; Richard el Chengue Morales y Raúl Recoba, exfutbolistas, y Leonel de Melo, director de Deportes de la Intendencia de Montevideo. “Queremos que estén todos los actores de la política, de todas las instituciones habidas y por haber”, dijo Torena.

En tal sentido, figuras como el músico Fernando el Lobo Núñez o Daniel Pascale, de la murga Asaltantes con Patente, contribuirán con cuerdas de tambores y trajes del conjunto carnavalero (respectivamente) para la subasta.

“Es un granito de arena que vamos a tratar de ayudarlo en este momento tan difícil de él y de su familia”, valoró Jaureguiverry. “Va a ser un gran espectáculo estilo Teletón para recaudar fondos para tan noble persona”, manifestó el Pato Celeste.

La intención es que este evento se realice, a más tardar, a mediados de mayo. “Soñamos con un Antel Arena”, señaló Torena.

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