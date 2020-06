Da Silveira: sindicatos no tienen potestad para decidir si hay condiciones para dar clase

Política

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, se hizo presente este martes en el Parlamento por el lanzamiento de un ciclo de homenajes por los centenarios de los escritores Mario Benedetti, Idea Vilariño y Julio César da Rosa.

En rueda de prensa el ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira dijo que la celebración reconoce "a aquellos que nos han hecho llegar hasta donde estamos en materia cultural y nos desafía a tomar ese legado y seguir adelante". Da Silveira dijo que estas figuras "significan muchas cosas. Son tres figuras de la literatura, cada una de ellas con un perfil muy distinto".

En otros asuntos, el titular del MEC fue consultado sobre si los sindicatos de la educación tienen la potestad de decidir si hay clase o no. El ministro contestó: "La potestad de decidir sobre si hay condiciones sanitarias para dar clases o no, no la tienen los sindicatos, como no la tiene el Ministerio de Educación y Cultura ni ANEP. Esa es una potestad del Ministerio de Salud Pública y del Sistema Nacional de Emergencia".

Da Silveira agregó que las autoridades sanitarias son quienes tienen la capacidad técnica y la legitimidad para decir si se cumplen las condiciones o no. "Si cada uno de nosotros empieza a decir si se cumplen o no las condiciones sanitarias vamos a meternos en un problema", aseguró en declaraciones recogidas por el periodista de radio Montecarlo Leonardo Sarro.

En declaraciones consignadas por Radio Universal, Da Silveira se refirió al comienzo de la tercera etapa de la educación presencial y los problemas que enfrentaron algunos liceos en temas sanitarios y edilicios. "La realidad es que la inmensa mayoría comenzó sin problemas", aseguró el titular de Educación, al tiempo que destacó que hubo algunos casos que sí plantearon alguna dificultad, pero confirmó que se están resolviendo en estas horas.

"Lo que es más importante es que hubo una fantástica respuesta de los docentes y de las familias. Los docentes se presentaron masivamente a dar clase y los niveles de asistencia estuvo en el entorno del 80 - 85%, quiere decir que es una muy buena respuesta", informó el ministro.