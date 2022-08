Da Silveira señaló “costo social” de paros en enseñanza y pidió sensibilidad a sindicatos

Política

A raíz de los paros que llevan a cabo este martes gremios docentes y de estudiantes en Montevideo, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira señaló el costo social de las medidas tomadas y pidió a los sindicatos sensibilidad.

“Me gustaría que los gremios de la enseñanza tuvieran mayor sensibilidad hacia los costos sociales de las medidas que toman, pero bueno, es responsabilidad de ellos y este gobierno respeta las libertades sindicales y no va a impedir que paren cuando decidan hacerlo”, dijo el jerarca en rueda de prensa, consignada por Subrayado (Canal 10).

“Los paros forman parte del ejercicio normal de los derechos sindicales y por lo tanto no tenemos nada que decir al respecto, excepto que es una pena que después de dos años de pandemia en la que los estudiantes y los alumnos perdieron tantas horas de clase y tantas oportunidades de aprender, ahora se sigan perdiendo horas de clase como consecuencia de las medidas gremiales, sin contar con los efectos complicados que los paros tienen sobre el funcionamiento de las familias”, expresó Da Silveira.

El ministro puso el ejemplo de los problemas que causa un paro a “una madre sola con hijos chicos que tiene que trabajar muchas horas por día” para mantenerlos, porque “si no los puede dejar en la escuela tiene un problema complicado que resolver”.

Al ser consultado sobre la ocupación de liceos y centros de formación docente que han ocurrido en las últimas semanas, Da Silveira ratificó la posición del gobierno.

“La ocupación es una medida de fuerza que vulnera derechos, como el de los alumnos que quieren entrar a clase y no pueden, vulnera los derechos de los trabajadores de la enseñanza, docentes y no docentes, que quieren trabajar y no pueden, de modo que cada vez que se ocupe nosotros vamos a desocupar, con serenidad, con respeto, sin dar palo, como ocurría en otras épocas”, manifestó.

Da Silveira, entrevistado en Desayunos Informales (Canal 12), dijo que la oposición a la reforma educativa “es de los sindicatos” y que se da de forma similar a otros proyectos que, aún teniendo a los gremios en contra, pueden ser exitosos.

“Por ejemplo, el (Plan) Ceibal, que nación con la oposición radical de los sindicatos. Y se desarrolló y se convirtió en un caso de éxito”, sostuvo.

Dijo que las movilizaciones forman parte del proceso normal de la reforma pero afrimó que hay “una cantidad enorme de docentes que dice ‘sigan adelante, hay que cambiar cosas, no estamos bien’".

El ministro puntualizó que hay un discurso instalado de que no hay dialogo entre el Gobierno y los sindicatos que “no coincide con la realidad” ya que “en el Codicen hay dos representantes de los docentes, en cinco” integrantes del cuerpo, mientras que en el Consejo de Formación en Educación hay un representante de los docentes y otro de los estudiantes”.