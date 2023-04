Da Silveira responde a Orsi tras críticas a Lacalle por IAVA: “¡Basta de descalificar!”

Política

Montevideo Portal

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, respondió este viernes al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, luego de que este criticara al presidente Luis Lacalle Pou por haber reprochado el estado del salón gremial del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA) que se dio a conocer luego del conflicto entre los estudiantes y profesores del centro educativo con las autoridades de Secundaria.

En concreto, el intendente canario dijo: “Pienso que, si se lleva adelante o instrumentas transformaciones educativas a espalda de los verdaderos actores, vas a tener un problema. Eso está descontado, se sabe desde siempre. Por otro lado, cuando hay un recorte en el presupuesto de la educación, y suelto de cuerpo alguien que nunca pisó un centro educativo público critica el estado de las paredes, cuando hace décadas que eso es así, habla de un desconocimiento que es lógico”.

“Hay un desconocimiento de lo que es la educación pública, que es lógico porque nunca pisaste un centro público de enseñanza. Todavía te das el lujo de recortar el presupuesto, hay que tener un poco de cuidado cuando se habla”, agregó.

El secretario de Estado se refirió al debate a través de las redes sociales y pidió imaginar una “sociedad así” como plantea Orsi. “Quien no fue a un liceo público no puede hablar de enseñanza pública. Quien no fue a uno privado, no puede hablar de la privada. Quien no fue docente no puede hablar de docencia. Quien no fue a la universidad no puede hablar de formación universitaria”, comenzó diciendo.

El titular de Educación y Cultura señaló que en una sociedad organizada de esa forma el debate público se volvería “inviable” y se preguntó cómo debatir y decidir sobre la formación docente universitaria si solo los docentes pueden hablar de docencia y solo los universitarios de formación universitaria. En este sentido, finalizó el tuit diciendo: “¡Basta de descalificar!”.

Montevideo Portal