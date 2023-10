Da Silveira respaldó a Riccetto y dijo que los pedidos de renuncia son “irresponsables”

Política

No ha lugar

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dio su respaldo a la directora del Ballet Nacional del Sodre, María Noel Riccetto, luego de que bailarines del cuerpo se declararan en preconflicto y pidieran su renuncia, junto a la directora ejecutiva de la compañía, Chiqui Barbé.

El jerarca habló con El Observador y dijo que los despidos que se señalan en el comunicado de los bailarines son “contratos que terminaron”, que forman parte de las “renovaciones” normales que se dan en cuerpos artísticos como el BNS.

"Lo que hay es un proceso muy natural en una compañía en la que periódicamente se producen renovaciones, y esa es una de las funciones centrales de la dirección artística: saber cuándo eso es necesario y hacer las audiciones para incorporar a nuevas figuras”, dijo Da Silveira.

“Si la dirección artística pasara cinco años sin haber hecho eso, en realidad estaría en omisión, porque en el ballet el tiempo pasa muy rápido y para mantener los niveles de excelencia hacen falta esta serie de cosas con cierta periodicidad”, afirmó el titular de la cartera.

Da Silveira afirmó que se comunicó con Riccetto y que le expresó su apoyo. El secretario de Estado afirmó que las declaraciones plasmadas en el comunicado son “muy graves” e “irresponsables” y dijo que no tienen “ninguna clase de fundamento”.

“Son acusaciones muy graves y tirarlas sin ninguna clase sin alguna clase de fundamento o pruebas es irresponsable porque daña la imagen de personas públicas. Nosotros no coincidimos absolutamente para nada con esa declaración. Si las hubiera actuaríamos de inmediato como lo hicimos cuando hubo una actitud inaceptable de parte del anterior director de la orquesta del Sodre con un músico, de modo que estamos lejos de ser insensibles a este tipo de cosas”, dijo, en referencia al despido del maestro Stefan Lano en 2022.

“Simplemente no es una afirmación que tenga sustento en este contexto”, expresó.

“El que tenga algo para decir que haga las denuncias y se considerarán, pero tienen que ser denuncias personales referidas a situaciones que puedan sernos claras. Este comunicado cargado de afirmaciones tremendamente duras, y me importa resaltar que es un comunicado de un tono como hace mucho tiempo no se veía en ninguna unidad ejecutora del MEC, aparece justamente en el momento en que se empiezan a anunciar algunas desvinculaciones por no renovación de contratos”, agregó.

“Casi todos los uruguayos conocen a María Noel Riccetto, alcanza con verla actuar y ver la clase de persona que es, para saber qué clase de afirmación sobre ella puede generar un sustento y qué clase no, pero además estas afirmaciones irresponsables generan consecuencias graves”,

“En el correr de esta tarde han habido llamadas de sponsors del Sodre preguntando por su continuidad, porque su apoyo económico al Ballet depende de que esté al frente una figura como la de ella. Estas cosas que se dicen irresponsablemente no pasan sin generar consecuencias”, sostuvo Da Silveira.