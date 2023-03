Da Silveira dijo que la violencia juvenil “no nació ahora” y defendió cambios en educación

Locales

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, se refirió a los recientes episodios de violencia registrados en liceos de Montevideo y Las Piedras y afirmó que la violencia juvenil es un “fenómeno lamentable que viene creciendo hace años”.

“La violencia juvenil en Uruguay no empezó esta semana. Nos shockeó a todos porque hubo varios al mismo tiempo y asociados a centros educativos, que hasta ahora no había pasado, pero es un problema que no nació ahora”, remarcó el titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en diálogo con Subrayado (Canal 10).

“Ojalá que esos episodios tan lamentables sirvan para que este tema suba mucho en la agenda y le prestemos mucha más atención de la que le hemos prestado hasta ahora”, agregó.

Consultado sobre la manera de abordar esta problemática desde la educación, el secretario de Estado aseguró que es un “fenómeno complejo” y que, como ocurre con tales fenómenos, “hay varias causas diferentes que terminan confluyendo para que ocurra”.

Y precisó: “Uno de los fenómenos que explica la violencia juvenil son los problemas educativos. Hay muchos estudios que muestran que, un chico que está enojado, que está frustrado, que no se siente cómodo, a veces que tiene miedo, que está inseguro y que no puede expresarse con palabras, no puede verbalizar lo que siente; una reacción frecuente es que eso se exprese mediante violencia física. Eso pasa acá, pasa en los países desarrollados”.

“Es un tema que está estudiado: la relación que hay entre el déficit de aprendizaje en algunas poblaciones y la presencia de la violencia”, agregó y sostuvo que: “Esto es una razón más para entender por qué que tenemos que transformar nuestra educación, por qué tenemos que mejorarla”.

“Si algo sabemos es que los primeros que dejan de estudiar, los que menos aprenden, los que más repiten, los más débiles en términos económicos, en temas culturales, en términos educativos y, por lo tanto, aunque eso no sea toda la explicación, es una parte de la explicación y es la parte sobre la que tenemos que actuar en la educación”, sentenció.