Da Silva sobre críticas a la LUC: “Andrade y el FA viven con un espejo retrovisor”

Política

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva brindó declaraciones a los medios este miércoles y se refirió a varios asuntos. En primer lugar, fue consultado sobre las manifestaciones del Partido Colorado que reclamó la necesidad de generar acuerdos para poder gobernar. El nacionalista dijo que los legisladores colorados "tienen razón", pero que "hay prioridades" que el gobierno ha tenido que afrentar.

"La prioridad ahora son las vacunas, que el proceso de vacunación comience, se desarrolle y articular una agenda post pandemia, que es la que nos va a tener muy ocupados durante el primer y segundo semestre. Ha sido un enero muy difícil, hemos observado ataques adolescente de la izquierda y la oposición, que por suerte ahora están con una brújula asumiendo de que el Uruguay tiene una forma de atender la pandemia, que es con la economía abierta, cuidándonos entre todos. Pero es cierto que estamos presionado con la negociación que ha sido difícil. No es un verano que uno podía estar generando alguna reunión, generando consensos. Tenemos todo el año, no es para desesperar", aseguró en declaraciones recogidas por el periodista Leonardo Sarro de radio Monte Carlo.

En esta línea Da Silva dijo que las "discusiones políticas están en segundo plano" y dijo que, a nivel de gobierno, ya hay una agenda post pandemia que está siendo discutida y consensuada en estos días. "El día tiene 24 horas y ojalá que todo el Poder Ejecutivo esté ultimando los detalles para cuando venga la vacuna podamos inmunizar al pueblo uruguayo", añadió.

Consultado sobre los dichos de Andrade, quien aseguró que ningún integrante de la coalición quiere discutir sobre la Ley de Urgente Consideración. "Andrade y el Frente Amplio viven con un espejo retrovisor", contestó Da Silva, y agregó: "Eso forma parte de la discusión del año pasado, vamos a dar las discusiones que haya que dar, pero no a perder el tiempo".

En este sentido, el legislador blanco dijo que a la LUC "la va a ratificar la gente" cuando se vayan haciendo efectivas. Además, agregó que como legisladores "tienen la obligación" de tener una agenda sanitaria, económica y social post pandemia. "Sentarnos a discutir cosas que están discutidas es una pérdida de tiempo", indicó.

Quien también realizó declaraciones a la prensa y se refirió al asunto de los colorados fue Graciela Bianchi. Fue consultada sobre las iniciativas coloradas, donde aseguró que desde el lado nacionalista se está preparando una agenda parlamentaria de cada uno de los legisladores y que los legisladores del Partido Nacional "están más sujetos a las iniciativas del Poder Ejecutivo".

"Entiendo la posición del Partido Colorado y a veces nos pasa a nosotros porque la gente se sigue olvidando la variable de la pandemia, que no es un problema de las medidas sanitarias, es un problema que el Poder Ejecutivo está 100% al tema del COVID y a que lleguen las vacunas lo antes posible. Eso lleva tiempo, no es un período normal y no lo ha sido desde que asumimos el gobierno", aseguró.