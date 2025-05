Da Silva por Colonización: “Liturgia tupamara”, su rol youtuber y Viera “mimoso del poder”

Política

El senador blanco Sebastián Da Silva volvió este viernes a reclamar la renuncia del presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Eduardo Viera, por la incompatibilidad entre ser colono y dirigir ese servicio, por lo que la oposición señala una violación del artículo 200 de la Constitución.

Además, el legislador de Alianza País apuntó a una “liturgia tupamara” de dirigentes del Movimiento de Participación Popular para defender la compra de la estancia María Dolores de 4.000 hectáreas, lo que sin embargo para Da Silva no representa el acceso a la tierra por parte de trabajadores rurales de bajos recursos.

El senador afirmó que “el gobierno debe reconocer errores de procedimiento” en este caso, así como “el embalaje motivado por la pasión, y todo lo que es la liturgia tupamara que tiene cansado a todo el mundo”. “Porque en la discusión en el Senado yo no voy a ir con temas ideológicos; es la bondad o no de la estancia María Dolores”, dijo Da Silva entrevistado por Doble click (FM Del Sol).

“La liturgia tupamara es todo lo que te están diciendo de 'vamos a repartirle plata a los pobres trabajadores rurales que acceden a los campos, etcétera'. ¿Sabés cuánto se necesita para poblar la colonia? Primero tienen que hacer un galpón de ordeñe que sale entre US$ 300.000 y US$ 400.000. Y esa familia, que va a acceder, va a tener que tener por lo menos US$ 150.000. Entonces, no es el trabajador rural que está metido en un rincón de Tacuarembó, donde la varita mágica del Estado le dice 'vení, de ahora en más sos tambero'”, completó.

Luego sumó que poblar con vacas unas 150 hectáreas tiene un costo aproximado de otros US$ 150.000. “Cuando empecemos a debatir sobre la bondad de la compra, sobre los antecedentes nefastos en riego de Colonización. Cuando yo presente el análisis de suelo de la estancia María Dolores (...) Nada de eso se hizo con la plata del Estado. Están Sánchez, Sebastián Sabini y Bettiana Díaz todos diciendo el mismo relato”, señaló.

Da Silva también apuntó al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, quien este jueves lo señaló como “legislador que se transforma en youtuber y te muestra determinados pedacitos de una estancia para deslegitimar algo”.

“Se van a dar la cabeza contra la pared matándose de la risa de los dineros de la gente. Esto no es una foto, es una película. Miren que yo paso por la estancia María Dolores seis o siete veces. Así que el youtuber de campo va a ser el youtuber de las malezas; los vamos a enloquecer”, dijo Da Silva al respecto.

“Quien pierde en todo esto es el presidente Orsi, que presionado embretó a todo el mundo. Corrió el velo de una inconstitucionalidad del presidente de Colonización”, afirmó también en la entrevista.

El senador además criticó la salida planteada por el secretario de Presidencia de que Viera deje de explotar su tambo mientras esté al frente del INC, pero sin dejar de ser colono.

Sánchez argumentó este jueves que el artículo 200 de la Constitución “establece que, cuando alguien es designado, no puede ejercer una profesión o actividad relacionada”. “No es la calidad de colono lo que inhibe la posibilidad del INC; es ejercer como colono”, subrayó. En ese sentido, más adelante expresó que un “funcionario público” que “es nombrado para integrar el directorio de un ente deja su cargo en reserva y asume”. “En Colonización uno no puede dejar en reserva su cargo porque no es funcionario; lo que debe hacer es no explotar —en este caso— el tambo, y no seguir haciendo las dos actividades a la vez”, dijo Sánchez.

En cambio, según Da Silva “no alcanza con un testaferro, porque las vacas van a ser de él y la remisión de leche va a ser de él”. “Él tiene que renunciar a su condición de presidente de Colonización. Porque yo lo entiendo, entre dejar el campo o dejar el cargo, yo prefiero dejar el cargo. Y como él es un mimoso del poder, se ha hecho del campo siendo mimoso del poder”, sostuvo.

“Mimoso es haber accedido a esa fracción de campo siendo presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche y que tenga una discrecionalidad, en aquel momento Andrés Berterreche, en darle la Colonia. Y no solamente eso, sino que pide US$80 mil para construir su casa y se lo dieron de forma inmediata”, agregó.

Sobre el ministro de Ganadería, Luis Alfredo Fratti, Da Silva lo criticó por “su acento agauchizado exagerado” y dijo que “no tiene idea de lo que está hablando” en relación a la compra del campo en Florida. “A tal punto que dice que el riego... salvo que quiera regar con balde el maíz o el sorgo que van a plantar, no sé cómo van a hacer. Lo que yo estoy haciendo es un llamado a la recapacitación: paren con esta locura”, sostuvo.

