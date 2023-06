Política

Da Silva dijo que no cree en la inocencia de Penadés y pidió que se investigue “a fondo”

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva brindó una rueda de prensa este miércoles en el marco de la sesión de la Cámara Alta por el desafuero de Gustavo Penadés, acusado de explotación sexual de menores, y dio algunas expresiones personales con respecto al caso.

En primer lugar, dijo que no espera ni deja de esperar nada sobre el caso y expresó que no le cree a Penadés cuando hizo referencia públicamente a que era inocente. “No”, respondió ante la consulta de si le creía o no.

“La cosa empezó a pasar de castaño a oscuro y uno es bastante intuitivo en algunas cosas”, mencionó el legislador nacionalista.

“Yo creo que el sentido común indica que hay un poder del Estado y leer un poco lo que es la carpeta fiscal... estamos frente a situaciones muy delicadas”, agregó.

En este sentido, Da Silva afirmó que la investigación tiene que ir “a fondo” y que se debe investigar incluso la eventualidad de una red de trata de personas. “Estamos hablando de gurises de 13 o 14 años. A fondo (que sea la investigación), sexta a fondo”, concluyó.