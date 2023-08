Política

Da Silva confesó que no respeta límites de velocidad en rutas y respondió a las críticas

Tras la polémica generada en las últimas semanas por la instalación de radares por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el senador Sebastián Da Silva dijo que “hay demasiados” de esos dispositivos móviles en las rutas nacionales.

Da Silva mencionó que se le planteó al ministro José Luis Falero la posibilidad de retirar los radares móviles de Caminera, decisión que ya había tomado el gobierno tras una reunión entre el titular del MTOP y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

“Son esos radares anaranjados que no tienen una cartelería que anticipe. No puedo ser hipócrita, hay muchos radares, hay una moda de los radares que se inició en Montevideo y después siguió en Canelones. Es fácil recaudar a partir de los radares, a mí me molesta”, apuntó Da Silva.

Consultado sobre si deberían aumentarse los máximos de velocidad permitidos, el senador blanco dijo que él no tiene mucha “autoridad moral para hablar” sobre ese tema.

“Como hago muchos kilómetros generalmente voy por encima de esa velocidad. No lo puedo decir, porque yo no voy a 70 kilómetros por hora. Estoy confesando lo que hace la mayor cantidad de uruguayos, que no van a 70. Soy un chofer experimentado, hago 11.000 kilómetros por mes”, dijo.

Hoy dejan la masa madre por un rato y militan andar a menos de 70. — Sebastian Da Silva (@camboue) August 7, 2023

Aunque tras las críticas recibidas por la instalación de estos radares tanto desde filas del Partido Nacional como desde Cabildo Abierto la decisión del MTOP fue retirarlos, Falero dijo este domingo a Montevideo Portal que igualmente se establecerá un límite de velocidad máximo en algunos tramos de la Ruta Interbalnearia, en particular hasta Parque del Plata (kilómetro 50) se establecerá un límite de 75 kilómetros por hora.

Antes de anunciar los nuevos radares, desde la cartera encontraron datos de que la circulación desde Montevideo hasta el final de Parque del Plata no se hacía con la suficiente fluidez.

Esto, en gran parte, se daba porque los límites de velocidad que están establecidos en ese tramo varían, según Falero.

“Es para unificar. Durante algunos kilómetros tenés un máximo de 75 km/h, pero después bajás a 45”, agregó el titular de Transporte. Esto no solo provoca una circulación más lenta, sino que aumenta el riesgo de accidentes por alcance, según los relevamientos de técnicos de la cartera.

