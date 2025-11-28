Da Silva acusó al “pelirrojo de Colonización” de pedir subsidio y mostró documento

Política

La semana pasada, el senador blanco Sebastián Da Silva estuvo una vez más en el centro de la polémica tras asegurar que Eduardo Viera, expresidente del Instituto Nacional de Colonización, hizo una solicitud para acceder a un subsidio equivalente al 85% del salario que tenía por estar al frente del organismo.

Viera renunció luego de que la oposición denunciara que era colono y eso atentaría contra la Constitución. La polémica se dio, también, a raíz de la compra del gobierno de la estancia María Dolores que está destinada para Colonización.

Luego de la acusación de Da Silva, Viera hizo una carta en la que aseguró que no había pedido del subsidio sino que realizó una consulta para saber si correspondía o no acceder al dinero.

En una carta, Viera indicó: “Mi consulta está amparada en un instructivo del MEF de fecha 11 de febrero de 2025 [...] solo se hizo una consulta para después tomar una decisión pero la operación enchastre de los detractores del gobierno no da respiro y salieron a ensuciar la cancha y a tergiversar los hechos”.

Sin embargo, este viernes Da Silva hizo un posteo en X donde se refiró a Viera como “el pelirrojo de Colonización que pidió el subsidio para trabajar 40 y algo de días”. El senador desmintió los dichos del exjerarca al mostrar la solicitud por el período que estuvo al frente del instituto, que va desde el 25/03/2025 hasta el 20/06/2025.

En una solicitud al propio INC, Viera indicó que solicita “el otorgamiento del subsidio por el cese en cargo electivo, político o de particular confianza, en los términos previstos detallados más arriba, no percibiendo ningún otro tipo de ingresos con cargos a fondos públicos”.

Da Silva acusó a Viera de que salió a enchastrarlo “sin reconocer su nabera política”. “Yo no miento”, finalizó el blanco.

