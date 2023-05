Da Silva a sindicato de OSE: “Los productores son los principales afectados por la sequía”

Política

El senador del Partido Nacional y productor agropecuario Sebastián da Silva respondió este miércoles a la afirmación realizada por la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), vinculada a la escasez de reservas de fuentes de agua que vive el país por la sequía que duró varios meses.

En un comunicado, la FFOSE criticó la falta de inversión que ha hecho la estatal que abastece con agua potable a la mayoría de los hogares del país, pero también se refirió a las consecuencias que ha tenido la producción agropecuaria en los últimos años sobre este tema.

“Frente al peligro real del agotamiento del agua, nos anuncian que no hay más remedio que bombear agua con sal; efectivamente, no hay más solución hoy, pero la hubiera habido si, en vez de rifarse a que lloviera más, se hubiera invertido en infraestructura y en reponer personal. Por último, los fenómenos de escasez de agua no son un castigo de la naturaleza, son la consecuencia del manejo del suelo y las aguas de nuestro país bajo un modelo económico agroexportador que prioriza el lucro de unos pocos por sobre las necesidades de la población, que se aplica hace décadas en Uruguay y responde a los intereses del capital internacional”, expresó el sindicato en un comunicado.

En rueda de prensa, Da Silva hizo alusión a lo manifestado por el sindicato de OSE, que “culpó a los productores rurales del problema de la sequía cuando son los principales afectados”.

“Esas cosas está bueno discutirlas en el Parlamento. Si hay algo en lo que el Gobierno se ha destacado es en resolver o intentar resolver el abastecimiento de la zona metropolitana a través del Proyecto Neptuno. Imaginamos que en la interpelación no se nos va a echar la culpa porque no llueve”, afirmó el senador, en referencia al llamado a sala que fue aprobado este miércoles en el Senado a los ministros de Ambiente (Robert Bouvier) y de Salud Pública (Karina Rando) y al presidente de OSE (Raúl Montero).

El legislador agregó: “Es un drama que nos aqueja como sociedad. No llueve y al no llover tenemos problemas en el campo y en la ciudad”.

Previo a estas declaraciones, Da Silva había reaccionado al comunicado del sindicato de OSE en su cuenta de Twitter: “La pretensión de dividir a los uruguayos es cada día más manifiesta por parte del FAPIT. Lo único que tiene que ver la sequía con el campo son las consecuencias tenebrosas en los productores, consecuencias que naturalmente no padecieron los gremialistas de la OSE”.

La pretensión de dividir a los uruguayos es cada día más manifiesta por parte del FAPIT. Lo único que tiene que ver la sequía con el campo son las consecuencias tenebrosas en los productores, consecuencias que naturalmente no padecieron los gremialistas de la OSE https://t.co/TLw95dTIQV — Sebastian Da Silva (@camboue) May 3, 2023

