Da Silva: “Luis dejó la vara alta. Surfista de pelo lacio que sea presidente hay uno solo”

Política

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva criticó nuevamente al Frente Amplio y aseguró que “está cada día más angosto” cuando antes era “mucho más abarcativo” y argumentó sus dichos diciendo que el senador Mario Bergara “está teniendo una simbiosis hasta física con Charles Carrera”.

“Bergara está teniendo una simbiosis hasta física con Charles Carrera, tiene el mismo aspecto físico, el mismo discurso, cuando antes el FA era mucho más abarcativo. Es un atrevimiento decir que este gobierno es corrupto. Bergara se tiene que lavar mucho la boca para hablar de corrupción, cuando procesaron un ministro de Economía del mismo equipo económico que él integraba”, aseguró en una entrevista con Crónicas.

En este sentido, afirmó que la actitud de la oposición “habla” de lo que teme para este año: “Van a pretender ir a un choque de trenes”, opinó, y criticó que es “lamentable” porque en el “país real, fuera de Twitter”, hay problemas, desafíos y “grandes” logros. Consultado sobre cuáles son esos logros, Da Silva dijo que Uruguay es de los países que “más ha crecido” en el mundo, en un contexto inflacionario al alza.

“Hubo un crecimiento por un marco de confianza que hace que estén pasando muchas cosas, y ellos le tienen miedo a eso, a la liquidez que está teniendo la Impositiva en estos primeros 15 días. Estamos teniendo una temporada exuberante y vamos a tener una tranquilidad financiera mucho mejor que las anteriores. Entonces, les queda la descalificación, el agravio, y después en el Parlamento piden diálogo”, criticó.

“Y nosotros tenemos que contrarrestar eso, pero a su vez tenemos que hablarle al Uruguay de verdad, ese que hoy está contento por la temporada turística y escucha el destemple de Fernando Pereira criticándola, o el que está angustiado por la sequía y ve que para el FA no existe. Nos toca hacer, defender y tomar las cosas como de quien viene. Bergara está cada día más parecido a Charles Carrera física y verbalmente”, agregó.

Cuestionado sobre por qué le pone una connotación negativa a eso, respondió que “Charles Carrera es todo lo que está mal”: “Es alguien que hizo un abuso de poder siendo jerarca y es un atrevido para con familias vulnerables que dice defender. Las grabaciones son elocuentes. Alguien que habla con ese nivel de desprecio a una familia que ha padecido esa desgracia, para mí lo descalifica”, señaló, y reconoció que es “esperable” que la oposición cumpla ese rol, pero “en la medida que reconozca algo”.

En esta línea, Da Silva reconoció que el actual gobierno no pudo resolver los problemas de competitividad y afirmó que los “escollos” es la coyuntura internacional: “Tener un ingreso de inversiones y de exportaciones tan enorme que hace que el tipo de cambio no esté competitivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser neutros, como no ha sido este año el Banco Central (BCU), y cerrar esas perillas de tasas de interés y que haya un mercado realmente libre”, sostuvo.

A su entender, la política que tiene el BCU hoy es “equivocada” desde el punto de vista de la competitividad, no así desde la óptica del dominio de la inflación porque se cerró “bien” el año en ese sentido. Por esta razón, para Da Silva el 2023 tiene que ser un año en el que se muestren esos “logros”, “sin miedo al escarnio de las redes sociales”.

“Esa cultura de la cancelación muchas veces hace que un dirigente político prefiera no ingresar ahí, no contrarrestar una opinión, no hacerle una parada de carro a algún atrevido. Hay que salir a hablar con la población de estas cosas. Hay que dejar que el gobierno siga gestionando, consolidando la llegada de las inversiones. El después de Luis es algo que a mí me preocupa”, reconoció, detalló que hace referencia en las próximas elecciones, donde tiene que haber “una agenda superadora de todo lo bueno” y eso “no es fácil”, según dijo.

“Hay algunos nombres y también tenemos que hacer lo mismo que hizo Luis, traer gente nueva. En el Ministerio de Economía tenemos a los tres “medalla de oro” de su generación, Marcela Bensión, Azucena Arbeleche y Juan Dubra. Para el lado no izquierdo de la ciencia económica eran los mejores, y ahí están, dando una mano, entonces, hay otros que tenemos que acercar. La gestión de gobierno te acerca y esa es una de las tareas que tienen que hacer: no repetir los nombres, ser superadores”, sostuvo.

“Es difícil porque Luis dejó la vara enormemente alta. Surfista de pelo lacio que sea presidente de la República hay solo uno, entonces, esos desafíos los tenemos que hablar, capaz que sin tanta ansiedad electoral”, acotó.

Finalmente, el medio le preguntó sobre la interna nacionalista y al ala wilsonista que está “desdibujada”. Da Silva aseguró que “complica” porque Jorge Larrañaga “era el Mujica de Tabaré Vázquez” y aseguró que no sabe si hay tiempo como para hacer una transición exitosa como la chilena, donde surgió, por ejemplo, Michelle Bachelet, ejemplificó.

“No sé si tendremos el tiempo como para hacerlo. El lado oscuro es si vuelve el FA. Porque este FA es infinitamente peor al anterior. Hoy hablaba de Bergara, que está pegado a la izquierda radical. No rescatás a uno, a Álvaro García, capaz, pero después, no hay una sola voz del FA que tenga un acercamiento a la sensatez”, afirmó.

“Al FA le sigue costando la renovación a tal punto que no se pudo poner de acuerdo en quién iba a presidir el Congreso de Intendentes. Mi generación tiene que ser la abanderada de evitar que el Uruguay entre en eso. Creo que hay una conciencia del retroceso que implicaría que Marcelo Abdala sea ministro de Trabajo o Fernando Pereira canciller. Sería perder el prestigio”, concluyó.