Economía

DGI suspendió el certificado de vigencia anual de la Asociación Uruguaya de Fútbol

Montevideo Portal

La Dirección General Impositiva (DGI) suspendió el certificado de vigencia anual de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), según informó el periodista Eduardo Preve a partir de documentos fechados este 1° de diciembre.

El certificado acredita que los sujetos pasivos que realizan actividades comerciales, industriales, de servicio y agropecuarias se encuentran al día con sus obligaciones formales y pago de los tributos administrados por la DGI.

En cuanto al cumplimiento fiscal, el documento certifica que no existen deudas pendientes y que la empresa ha cumplido con sus obligaciones impositivas.

El certificado es, a su vez, un requisito para realizar distintas operaciones comerciales y trámites ante organismos estatales.

AUF SUSPENDIDA POR DGI



La Dirección General Impositiva suspendió el certificado de vigencia de la AUF, lo que significa que la organización del fútbol no está al día con sus obligaciones tributarias y, por lo tanto, se le impiden realizar diversas operaciones comerciales… — Eduardo Preve (@EPreve) December 1, 2025

