Montevideo Portal
La Dirección General Impositiva (DGI) suspendió el certificado de vigencia anual de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), según informó el periodista Eduardo Preve a partir de documentos fechados este 1° de diciembre.
El certificado acredita que los sujetos pasivos que realizan actividades comerciales, industriales, de servicio y agropecuarias se encuentran al día con sus obligaciones formales y pago de los tributos administrados por la DGI.
En cuanto al cumplimiento fiscal, el documento certifica que no existen deudas pendientes y que la empresa ha cumplido con sus obligaciones impositivas.
El certificado es, a su vez, un requisito para realizar distintas operaciones comerciales y trámites ante organismos estatales.
?? AUF SUSPENDIDA POR DGI— Eduardo Preve (@EPreve) December 1, 2025
??La Dirección General Impositiva suspendió el certificado de vigencia de la AUF, lo que significa que la organización del fútbol no está al día con sus obligaciones tributarias y, por lo tanto, se le impiden realizar diversas operaciones comerciales… pic.twitter.com/x5uZZU7SRI
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]