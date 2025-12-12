DGI informó los datos de recaudación de noviembre: ¿cómo viene el acumulado anual?

Economía

La Dirección General Impositiva (DGI) informó que la recaudación total bruta alcanzó $57.992 millones en noviembre de 2025, lo que supone un aumento interanual de 4,4% a precios corrientes y un crecimiento real de 0,3% frente a noviembre de 2024.

Así, descontando devoluciones fiscales, la recaudación neta se ubicó en $50.632 millones, con una variación real interanual de 0,5%.

En el acumulado de los últimos 12 meses, la variación interanual de la recaudación total bruta fue de 3,0%.

A su vez, la variación real del período enero-noviembre 2025 respecto a igual período de 2024, fue de 2,3%.

El informe de la DGI también presentó datos desagregados para cada impuesto.

El IVA recaudó $28.671 millones en noviembre, equivalente al 49,4% del total bruto. En el mes, la variación real implicó una caída de 2,3%, mientras que el año móvil cerró con un incremento de 3,8%. En el acumulado enero–noviembre 2025, el IVA crece 3,2% real respecto de igual período de 2024.

El Impuesto Específico Interno (Imesi) totalizó $4.988 millones, el 8,6% del total. Este impuesto exhibió una variación real de 8,4%, y de 3,7% en el año móvil. El acumulado enero–noviembre muestra un avance de 0,3% interanual real.

El Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) sumó $7.284 millones, el 12,6% de la recaudación. En noviembre, la variación real fue 5,5%, y de 2,4% en el año móvil. Por su parte, tuvo un incremento de 2,2% en el acumulado enero–noviembre.

El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) alcanzó $10.054 millones, el 17,3% del total. De este modo, registró una variación real mensual con una caída de 1,5%, y un avance de 2,8% en el año móvil. El crecimiento real en el período enero–noviembre fue de 2,9% frente al mismo período del año anterior.

