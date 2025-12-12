DGI informó los datos de recaudación de noviembre: ¿cómo viene el acumulado anual?

Montevideo Portal
La Dirección General Impositiva (DGI) informó que la recaudación total bruta alcanzó $57.992 millones en noviembre de 2025, lo que supone un aumento interanual de 4,4% a precios corrientes y un crecimiento real de 0,3% frente a noviembre de 2024.
Así, descontando devoluciones fiscales, la recaudación neta se ubicó en $50.632 millones, con una variación real interanual de 0,5%.
En el acumulado de los últimos 12 meses, la variación interanual de la recaudación total bruta fue de 3,0%.
A su vez, la variación real del período enero-noviembre 2025 respecto a igual período de 2024, fue de 2,3%.
El informe de la DGI también presentó datos desagregados para cada impuesto.
El IVA recaudó $28.671 millones en noviembre, equivalente al 49,4% del total bruto. En el mes, la variación real implicó una caída de 2,3%, mientras que el año móvil cerró con un incremento de 3,8%. En el acumulado enero–noviembre 2025, el IVA crece 3,2% real respecto de igual período de 2024.
El Impuesto Específico Interno (Imesi) totalizó $4.988 millones, el 8,6% del total. Este impuesto exhibió una variación real de 8,4%, y de 3,7% en el año móvil. El acumulado enero–noviembre muestra un avance de 0,3% interanual real.
El Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) sumó $7.284 millones, el 12,6% de la recaudación. En noviembre, la variación real fue 5,5%, y de 2,4% en el año móvil. Por su parte, tuvo un incremento de 2,2% en el acumulado enero–noviembre.
El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) alcanzó $10.054 millones, el 17,3% del total. De este modo, registró una variación real mensual con una caída de 1,5%, y un avance de 2,8% en el año móvil. El crecimiento real en el período enero–noviembre fue de 2,9% frente al mismo período del año anterior.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]