DGI informó los datos de recaudación de diciembre: ¿cómo terminó el acumulado anual?

Montevideo Portal

La Dirección General Impositiva (DGI) informó que la recaudación total bruta alcanzó $59.846 millones en diciembre de 2025, lo que implica que no hubo variación a precios corrientes, mientras que a nivel interanual hubo un decrecimiento real de 3,5%.

Así, descontando devoluciones fiscales, la recaudación neta se ubicó en $ 52.107 millones, con una variación real interanual de -4,0%.

En el acumulado de los últimos 12 meses —es decir, para el año 2025—, la variación interanual de la recaudación total bruta fue de 1,8%.

El informe de la DGI también presentó datos desagregados para cada impuesto.

El IVA recaudó $ 28.814 millones en diciembre, equivalente al 48,1% del total bruto. En el mes, la variación real implicó una caída de 1,8%, mientras que el año móvil cerró con un incremento de 2,7%.

El Impuesto Específico Interno (Imesi) totalizó $ 6.453 millones, el 10,8% del total. Este impuesto exhibió una variación real de -12,6%, y de -1,2% en el año móvil.

El Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) sumó $ 6.621 millones, el 11,1% de la recaudación. En diciembre, la variación real fue -6,7%, y de 1,5% en el año móvil.

El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) alcanzó $ 10.589 millones, el 17,7% del total. De este modo, registró una variación real mensual con un aumento de 4,3%, y un avance de 3,0% en el año móvil.

