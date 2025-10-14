Economía

DGI divulgó los datos sobre recaudación en setiembre: ¿cómo le fue a cada impuesto?

Montevideo Portal

La Dirección General Impositiva (DGI) publicó los datos de la recaudación correspondientes al mes de setiembre de 2025.

La recaudación total bruta alcanzó los $ 61.859 millones en el noveno mes del año, lo que representa un aumento de 10,4% en valores corrientes, y de 5,9% una vez descontado el efecto inflacionario.

La recaudación neta —es decir, tras la devolución de impuestos— fue de $ 52.796 millones, con una variación interanual real de 4,1%.

En el acumulado de los últimos 12 meses, la recaudación bruta creció 3,8% en términos reales, mientras que en el período enero-setiembre 2025 el incremento respecto al mismo lapso de 2024 fue de 3,4%.

Por cada impuesto

Como es habitual, el informe de DGI presentó también los datos de recaudación desagregados para cada impuesto.

El IVA recaudó $ 26.575 millones en setiembre, lo que equivale al 50,9% de la recaudación total bruta. Su variación real mensual fue de 11,7% y en el año móvil de 5,0%. En el acumulado enero-setiembre, el alza real fue de 4,7%.

Por su parte, el IMESI registró $ 5.520 millones (8,9% del total), con una variación real mensual de 2,5%, un crecimiento anual móvil de 3,3% y un aumento acumulado del 2,0% en los primeros nueve meses del año.

El Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) recaudó $ 6.888 millones (11,1% del total). Este tributo tuvo una caída real de 7,8% en setiembre, un crecimiento anual móvil de 4,0% y una suba de 3,3% en el acumulado enero-setiembre.

El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en tanto, aportó $ 10.562 millones (17,1% del total), con un alza real de 1,6% en setiembre y de 2,8% en el año móvil. El aumento acumulado fue de 3,4% en lo que va del año.

Montevideo Portal