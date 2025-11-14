DGI divulgó los datos sobre recaudación en octubre: ¿cómo le fue a cada impuesto?

Montevideo Portal
La Dirección General Impositiva (DGI) publicó los datos de la recaudación correspondientes al mes de octubre de 2025.
La recaudación total bruta alcanzó los $ 58.328 millones en el décimo mes del año, lo que representa una disminución de 0,8% en valores corrientes, y de 4,9% una vez descontado el efecto inflacionario.
La recaudación neta —es decir, tras la devolución de impuestos— fue de $ 51.068 millones, con una variación interanual real de -2,8%.
En el acumulado de los últimos 12 meses, la recaudación bruta creció 3,0% en términos reales, mientras que en el período enero-octubre 2025 el incremento respecto al mismo lapso de 2024 fue de 2,5%.
Por cada impuesto
Como es habitual, el informe de DGI presentó también los datos de recaudación desagregados para cada impuesto.
El IVA recaudó $ 27.631 millones en octubre, lo que equivale al 47,4% de la recaudación total bruta. Su variación real mensual fue de -4,2% y en el año móvil de 4,3%. En el acumulado enero-octubre, el alza real fue de 3,8%.
Por su parte, el IMESI registró $ 4.419 millones (7,6% del total), con una variación real mensual de -19,7%, un crecimiento anual móvil de 1,8% y una caída acumulada del 0,4% en los primeros diez meses del año.
El Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) recaudó $ 7.770 millones (13,3% del total). Este tributo tuvo una caída real de 9,7% en octubre, un crecimiento anual móvil de 2,2% y una suba de 1,8% en el acumulado enero-octubre.
El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en tanto, aportó $ 10.743 millones (18,4% del total), con un alza real de 2,3% en octubre y de 3,0% en el año móvil. El aumento acumulado fue de 3,3% en lo que va del año.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]