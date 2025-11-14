Economía

DGI divulgó los datos sobre recaudación en octubre: ¿cómo le fue a cada impuesto?

Montevideo Portal

La Dirección General Impositiva (DGI) publicó los datos de la recaudación correspondientes al mes de octubre de 2025.

La recaudación total bruta alcanzó los $ 58.328 millones en el décimo mes del año, lo que representa una disminución de 0,8% en valores corrientes, y de 4,9% una vez descontado el efecto inflacionario.

La recaudación neta —es decir, tras la devolución de impuestos— fue de $ 51.068 millones, con una variación interanual real de -2,8%.

En el acumulado de los últimos 12 meses, la recaudación bruta creció 3,0% en términos reales, mientras que en el período enero-octubre 2025 el incremento respecto al mismo lapso de 2024 fue de 2,5%.

Por cada impuesto

Como es habitual, el informe de DGI presentó también los datos de recaudación desagregados para cada impuesto.

El IVA recaudó $ 27.631 millones en octubre, lo que equivale al 47,4% de la recaudación total bruta. Su variación real mensual fue de -4,2% y en el año móvil de 4,3%. En el acumulado enero-octubre, el alza real fue de 3,8%.

Por su parte, el IMESI registró $ 4.419 millones (7,6% del total), con una variación real mensual de -19,7%, un crecimiento anual móvil de 1,8% y una caída acumulada del 0,4% en los primeros diez meses del año.

El Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) recaudó $ 7.770 millones (13,3% del total). Este tributo tuvo una caída real de 9,7% en octubre, un crecimiento anual móvil de 2,2% y una suba de 1,8% en el acumulado enero-octubre.

El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en tanto, aportó $ 10.743 millones (18,4% del total), con un alza real de 2,3% en octubre y de 3,0% en el año móvil. El aumento acumulado fue de 3,3% en lo que va del año.

Montevideo Portal