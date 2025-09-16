Economía

DGI divulgó los datos sobre recaudación en agosto: ¿cómo le fue a cada impuesto?

Montevideo Portal

La Dirección General Impositiva (DGI) publicó los datos de la recaudación correspondientes al mes de agosto de 2025.

La recaudación total bruta alcanzó los 54.422 millones de pesos en el octavo mes del año, lo que representa un aumento de 3,4% en valores corrientes, y de -0,8% una vez descontado el efecto inflacionario.

La recaudación neta —es decir, tras la devolución de impuestos— fue de 46.603 millones de pesos, con una variación interanual real del 0,2%.

En el acumulado de los últimos 12 meses, la recaudación bruta creció 3,8% en términos reales, mientras que en el período enero-agosto 2025 el incremento respecto al mismo lapso de 2024 fue de 3,1%.

Por cada impuesto

Como es habitual, el informe de DGI presentó también los datos de recaudación desagregados para cada impuesto.

El IVA recaudó 26.575 millones de pesos en agosto, lo que equivale al 48,8% de la recaudación total bruta. Su variación real mensual fue de -0,2% y en el año móvil de 4,4%. En el acumulado enero-agosto, el alza real fue de 3,8%.

Por su parte, el IMESI registró 4.134 millones de pesos (7,6% del total), con una variación real mensual de -2,3%, un crecimiento anual móvil de 4,9% y un aumento acumulado del 1,9% en los primeros ocho meses del año.

El Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) recaudó 7.069 millones de pesos (13,0% del total). Este tributo tuvo un incremento real de 4,3% en agosto, un crecimiento anual móvil de 5,5% y una suba de 4,7% en el acumulado enero-agosto.

El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en tanto, aportó 9.485 millones de pesos (17,4% del total), con una baja real de 1,5% en agosto y de 2,9% en el año móvil. El aumento acumulado fue de 3,6% en lo que va del año.

Montevideo Portal