Curso dictado por Lacalle Pou en el CED terminó “exitosamente”; habrá una segunda edición

La primera edición del Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública, del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), culminó “exitosamente” el miércoles.

El curso fue dictado por el expresidente Luis Lacalle Pou y, en la última clase, “evaluó el programa con los alumnos del curso y se realizó la entrega de diplomas”.

“Esta iniciativa, cuyo programa y plantel docente fue seleccionado por Luis Lacalle Pou, busca captar y formar potenciales servidores públicos de alto impacto. La atracción de talento a la gestión del Estado es uno de los mayores retos de los gobiernos”, indicó el CED.

Según el centro, “la evaluación de esta primera edición por parte de docentes y alumnos resultó sumamente positiva”.

“Agradecemos especialmente a la primera generación de esta iniciativa su interés y compromiso, así como al plantel docente integrado por Azucena Arbeleche, Omar Paganini, Mercedes Aramendía, Nicolás Herrera, Washington Abdala, Pablo Mieres, Isaac Alfie, Nicolás Jodal y Diego Labat por su dedicación”, expresó.

Además, el CED comunicó que, “dado el éxito de la convocatoria y la evaluación positiva realizada, el año próximo se realizará un nuevo llamado a interesados para una segunda edición de este programa”.

