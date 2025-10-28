Policiales

Cuidaba a un anciano, accedió a su cuenta y lo estafó: le sacó cientos de miles de pesos

Un hombre identificado como A. K. D. S. fue condenado en las últimas horas por un delito de estafa, hecho ocurrido en la localidad de Young.

Según informara el medio local Impacto Noticias, el sujeto tenía a su cargo a un adulto mayor, y entre otras áreas lo “ayudaba” a acceder por vía digital a su cuenta bancaria.

Así, el sujeto obtuvo acceso al usuario y clave del e-BROU del anciano, información que utilizó para solicitar varios préstamos.

De este modo, llegó a apoderarse de 208.000 pesos, sin que el titular de la cuenta lo supiera o recibiera dinero alguno.

El pasado 28 de febrero se radicó denuncia y, en las últimas horas, la Justicia condenó al cuidador a una pena de seis meses de prisión, la que cumplirá en régimen de libertad a prueba y con medidas sustitutivas.