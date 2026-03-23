Policiales

Cuento del prosecretario: anciana estafada por impostor que se hizo pasar por Jorge Díaz

La creatividad de los delincuentes no tiene límites a la hora de urdir engaños para despojar de dinero a sus víctimas. Así lo demuestran las modalidades dolosas surgidas en los últimos años, como el “cuento de los billetes” , el de los falsos secuestros o el del abogado.

Por lo general, los maleantes eligen a adultos mayores solos y despliegan para sus fines dotes actorales dignas de un premio Florencio.

En las últimas horas, una anciana residente en Río Negro fue víctima de una nueva versión de esa modalidad delictiva: el cuento del prosecretario.

De acuerdo con el reporte de la policía rionegrense, la mujer denunció que recibió una llamada de un supuesto empleado de la empresa Prex, quien le informó sobre una compra no autorizada de un iPhone.

Posteriormente, y mediante una videollamada desde un número desconocido, la mujer fue contactada por un hombre que se identificó como “fiscal Jorge Díaz”, cargo que otrora ocupaba el actual prosecretario de Presidencia.

El falso fiscal le dijo que sus cuentas del BROU estaban bajo investigación y que debía seguir sus instrucciones sin decir nada.

Una vez que ella accedió, se le ordenó concurrir a un local de cobranzas y luego dirigirse a la ciudad de Paysandú. En todo momento, los estafadores mantuvieron contacto telefónico con la mujer.

Siguiendo las instrucciones de los embaucadores, en un local gestionó un préstamo por 176.990 pesos, de los cuales giró U$166.990 a una cuenta de tarjeta “Mi Dinero” a nombre de Willi Alexander Gadea Lucero.

Los delincuentes siguieron en contacto con la víctima y le encomendaron nuevos trámites y traslados, hasta que el hijo de la mujer intervino mediante una llamada. En ese momento, el aparato se reinició y se borraron los registros de llamadas.

El caso es investigado.