Cuatro muertos confirmados en Japón tras el violento sismo de este lunes

Las autoridades japonesas confirmaron la muerte de cuatro personas este lunes debido al potente sismo que sacudió Japón, indicó la agencia Kyodo reproduciendo una información de la prefectura de Ishikawa, en la zona centro del país.

El terremoto de magnitud 7,5 se produjo en la mañana del lunes y provocó importantes daños y tsunamis de más de un metro de altura en algunas zonas, por lo que las autoridades ordenaron la evacuación de la población.

En Ishikawa y las prefecturas vecinas de Toyama y Niigata unos 33.500 hogares quedaron privados de electricidad. Muchas casas se derrumbraron en la ciudad de Suzu, según los informes.

A powerful 7.6 magnitude earthquake struck Japan's west coast near Ishikawa, causing dozens of building to collapse. A tsunami warning has been issued, urging coastal residents in the region to evacuate. pic.twitter.com/xY1la5ikva