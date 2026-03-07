Locales

Cuatro departamentos no cuentan con residenciales habilitados por el MSP: ¿cuáles son?

Montevideo Portal

El Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó un listado actualizado de todos los establecimientos de larga estadía para personas mayores (Elepem) “habilitados y certificados” que hay en Uruguay.

De acuerdo con la secretaría de Estado, los datos corresponden a enero de 2026.

En un comunicado a través de su página web, la cartera recuerda que el proceso de habilitación consiste en tres etapas según la normativa vigente (decreto N° 356/016). Estas son la obtención de un certificado de registro ante el MSP, otro certificado social emitido por el Ministerio de Desarrollo Social, y finalmente la constancia de habilitación final, otorgada por el MSP.

Así, las cifras dan cuenta de que al primer mes de este año había 202 residenciales habilitados en 15 departamentos del país.

Los cuatro departamentos en que no figura ningún Elepem habilitado ni certificado por el MSP son Rivera, Rocha, Tacuarembó y Treinta y Tres.

En comparación con el año anterior, la situación parece haber mejorado, ya que antes eran cinco los departamentos que no contaban con ningún centro habilitado. La diferencia es Artigas, que a enero de 2026 cuenta con uno solo, en la localidad de Baltasar Brum.

Sin embargo, el total de plazas disponibles en el país disminuyó de un año a otro: cuando en 2024 eran 5.601, en 2025 totalizaron 5.019, una disminución del 10,4%, de acuerdo con la información publicada por la cartera de Salud Pública.

Montevideo es el departamento que, al primer mes de este año, contaba con más residenciales (160, cuando el año pasado fueron 172). En Artigas, Cerro Largo, Durazno, Flores, Lavalleja, Paysandú y Río Negro había un solo establecimiento de larga estadía para personas mayores habilitado.

El año pasado eran únicamente tres (Durazno, Cerro Largo y Río Negro) los que contaban con un único Elepem habilitado.

Se pueden consultar los datos disponibles en este enlace.

