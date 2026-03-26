Cuatro delincuentes fueron a robar un comercio, pero un policía los enfrentó y huyeron

Montevideo Portal
Un policía logró evitar una rapiña a un supermercado en la tarde de este jueves, cuando cuatro delincuentes intentaron robar el local comercial en el barrio Borro de Montevideo.
El hecho se dio cuando cuatro delincuentes llegaron en dos motos al establecimiento ubicado en Ricardo Mackinon y Pablo Screminien, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal.
Cuando arribaron al lugar, dos de los ladrones armados ingresaron al local, mientras que los otros dos aguardaban afuera del mismo. En el momento que comenzaron a amenazar a los comerciantes y clientes, un policía, que cuidaba el lugar, actuó de inmediato y los enfrentó.
Rápidamente los delincuentes escaparon. Al salir del supermercado, los cuatro criminales huyeron a pie, por lo que dejaron a las motos estacionadas a las afueras del local comercial.
Uno de los birrodados estaba requerido por la Policía. Además, dispararon contra el funcionario policial, quien respondió de la misma manera.
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