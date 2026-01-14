Cuatro astronautas retornarán de manera anticipada a la Tierra por un problema médico

Internacionales

La cápsula de la misión Crew-11 de la NASA se desacopló este miércoles con éxito de la Estación Espacial Internacional (EEI) y emprendió su regreso anticipado a la Tierra debido a una emergencia médica que afecta a uno de sus cuatro tripulantes.



El desacople se produjo a las 17:20 EST (22:20 GMT), tras lo cual la cápsula Dragon Endeavour de SpaceX inició su trayectoria de retorno, con un viaje previsto de unas once horas.



La agencia espacial estadounidense prevé que el amerizaje ocurra en la madrugada del jueves a las 8:41 GMT (3:41 EST), en el océano frente a la costa de San Diego (California), si las condiciones meteorológicas lo permiten.



Los astronautas Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos, quienes en una foto divulgada el fin de semana pasado lucían en aparente buen estado de salud, permanecieron 167 días en el espacio, detalló la NASA durante la transmisión.



“Finalmente ha llegado el día de nuestro regreso a la Tierra”, escribió hoy Yui en las redes sociales.



La NASA ha dicho que no revelará la identidad del astronauta enfermo por razones de privacidad.



Se trata de la primera vez que una misión de la EEI en operación permanente regresa prematuramente -“pocas semanas” antes, según la NASA- por la enfermedad de uno de sus miembros.



La decisión de adelantar el 'splasdown' varias semanas antes de lo previsto marca un hecho sin precedentes en la historia de la EEI, habitada de manera permanente desde 2000.



En el momento del desacople, siete personas se encontraban a bordo del complejo orbital, cuatro de ellas pertenecientes a la Crew-11.

EFE