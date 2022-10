Cuarto intermedio pedido por el FA generó cuestionamiento de diputado blanco a Ope Pasquet

Política

Montevideo Portal

La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) pidió este martes en el plenario de la Cámara baja un cuarto intermedio para la hora 18, con el objetivo de que algunos de los legisladores del partido acompañaran la marcha que realizó la Coordinadora Popular y Solidaria desde la plaza del Entrevero a la Torre Ejecutiva.

Sin embargo, aunque el voto del cuarto intermedio (se necesita mayoría simple) se había pactado entre los partidos antes de la sesión en la reunión interpartidaria, la sesión dio un giro que terminó con un cuestionamiento del diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez al presidente de la Cámara, el colorado Ope Pasquet, por una cuestión reglamentaria.

Rodríguez había solicitado que el cuarto intermedio se realizara por “votación nominal” (voto uno a uno de los legisladores con fundamentación), pero Pasquet rechazó el pedido del legislador blanco porque entendió que debía votarse la moción de orden “de forma inmediata”.

El cuarto intermedio solicitado por el Frente Amplio fue aprobado finalmente con votos del partido de la oposición y del Partido Colorado.

Al regreso del corte que tuvo la sesión en Diputados, Rodríguez cuestionó el actuar de Pasquet y citó varios artículos del reglamento de Diputados (8, 78 y 105).

“Con la mayor estima y respeto que usted sabe que le tengo, lamento decir que la actuación que precedió el cuarto intermedio del que acabamos de retornar fue antirreglamentario. El artículo 78 establece, expresamente, que cualquier votación en general podrá ser nominal, ordinaria o secreta. Sobre la votación nominal, el artículo 93 establece que bastará un tercio del voto de los presentes para que sea nominal. Los únicos dos casos donde el reglamento establece que no está habilitado el fundamento del voto son en la media hora final (artículo 51) y en la media hora previa (artículo 53). Por lo tanto, usted, presidente, tendría que habernos dejado que haya votación nominal y después proceder al fundamento del voto. Esperemos que este hecho, que no corresponde y viola el reglamento, no se vuelva a repetir”, expresó el legislador nacionalista que presentó una moción cuestionando a la Mesa cuando se votó el cuarto intermedio.

Tras esta argumentación, Pasquet explicó que el criterio aplicado por la Mesa fue el siguiente: “Entiendo que la forma de votación de una medida no puede frustrar la medida misma. La moción de intermedio propone la interrupción del trabajo de la Cámara. Si se aceptase se pudiera someter a votación nominal, en el que cabe el fundamento del voto, llegaríamos al resultado inadmisible de que el trabajo de la Cámara, que se quiso interrumpir con la moción de intermedio, se podría prolongar durante horas. Me parece reñido con la naturaleza de una moción de orden. Nunca vi, en mis cuatro legislaturas, una votación nominal para una moción de intermedio”.

Por su parte, el coordinador de la bancada del Frente Amplio, Mariano Tucci, expresó su respaldo a la Mesa y relató lo sucedido en lo previo a lo ocurrido.

“Nos interesa que quede recogido en las versiones taquigráficas de que, ante información que circula en la prensa sobre que el FA se levantó de sala y se fue, queremos plantear que el FA planteó en la interpartidaria la posibilidad de solicitar un cuarto intermedio. La interpartidaria lo avaló. Solamente hubo duda del coordinador de Cabildo Abierto, pero el Partido Nacional, el Colorado, el Independiente y el De La Gente habían avalado la posibilidad de esta instancia. Le hace mal a la política mentir y mucho más cuando hay micrófonos adelante”, dijo Tucci.

Según consignó La Diaria, con 53 votos del FA y del Partido Colorado se respaldó en el plenario la actuación de Pasquet respecto al criterio utilizado para la votación del cuarto intermedio.

Montevideo Portal