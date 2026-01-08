Locales

Cuántos uruguayos no vacacionan en verano y el tiempo que se van quienes sí lo hacen

Diciembre, enero y febrero, el calor, la playa. Quizá esos elementos sean, en el imaginario colectivo de los uruguayos, la idea de las vacaciones. Para averiguarlo, El Observador y académicos de la Universidad de la República realizaron una encuesta que revela cómo vacaciona la población.

Así, los datos infieren que el 29% de los uruguayos no vacaciona en verano, y un 35% de los que sí lo hacen se toman solo una semana o menos. En tanto, para la mitad de los menos educados —que son a su vez quienes menos ingresos perciben— la época estival no es sinónimo de receso. El 47% no se toman vacaciones entre diciembre y febrero.

El siguiente mapa divide a los 62 barrios de Montevideo de acuerdo con la cantidad de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha. Para ello, el estudio usó la clasificación del censo 2011, porque “la disponibilidad de datos del censo 2023 no permiten todavía este ordenamiento”.

Algunos de los encuestados dijeron tener “licencias obligadas”, que se deben a su profesión. Pasa con los docentes, con la feria judicial o de la construcción, por ejemplo. De personas que no están en esos grupos, dos tercios aprovecharon para pasear en los días de más calor del año. La mitad de ellos lo hicieron “algunos pocos fines de semana”, revela el estudio. Otro tercio no se tomó vacaciones ni salió de paso. La razón es meramente económica.

Más de un tercio de los varones que no se toman vacaciones en verano “tiene días para hacerlo, pero decide no tomarlos”. Entre las mujeres, un tercio de las que no toma un receso estival dice no trabajar en forma remunerada y las “responsabilidades en el hogar o con la familia no le permiten tomarme días libres”. Es la famosa brecha del uso del tiempo y las diferencias en el trabajo no remunerado.

El estudio señala que siete de cada diez uruguayos vacacionan en verano. El 69% indicó que lo hizo durante dos semanas o menos. De ellos, hay un 10% que descansó en su casa. La elección del destino tiene que ver, una vez más, con sus ingresos.

¿Cómo se hizo la encuesta?

El Observador, la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de Ciencias Sociales (Udelar), y el docente en Estadística Juan Pablo Ferreira aplican a nivel masivo en Uruguay un monitoreo de la opinión pública con encuestas no probabilísticas que permiten inferencias a través de modelos alternativos.

Este proyecto de encuestas —anónimas y cuyos datos no son usados con otros fines que académicos y periodísticos— es una apuesta a la innovación en la aplicación de nuevos modelos de investigación social, la confección de trabajos comunicacionales de calidad e independientes (no reciben apoyo de empresas ni de políticos), y la elaboración de documentos académicos que permiten generar conocimiento.

Para este sondeo puntual fueron encuestados 2.190 voluntarios, indica el estudio.