Cuánto cuesta ir a Porto Alegre para ver jugar a Luis Suárez en Gremio

El fichaje de Luis Suárez realizado por Gremio de Porto Alegre y la proximidad de esa ciudad del sur de Brasil con Uruguay puede llevar a los fanáticos del goleador histórico de la Celeste a pensar en viajar hasta la capital de Río Grande do Sul para ver jugar al Pistolero.

Las opciones para llegar a Porto Alegre son variadas. En auto, la distancia de 840 kilómetros lleva unas 11 horas de viaje, pero también está la posibilidad de ir en ómnibus de línea o en avión. ¿Cuánto puede costar cada una?

En auto, en ómnibus o en avión

La distancia entre Montevideo y Porto Alegre son unos 840 kilómetros. Al tomar como ejemplo esta distancia para un auto que rinda 15 kilómetros por litro, un viajero necesita 56 litros de combustible para la ida y otro tanto para la vuelta.

El conductor podría poner 23 litros de combustible (el precio del litro de Súper 95 actual es de $ 71,89) en Uruguay para hacer los 340 kilómetros hasta el Chuy a un costo de $ 1.653, o unos US$ 42 a la cotización de cierre del martes 4.

Luego, para continuar con el viaje de 500 kilómetros, podría cargar los 33 litros restantes ya del lado brasileño a un costo de unos US$ 31, con base en datos procesados por Montevideo Portal a partir del sitio Global Petrol Prices.

Así, en total, el viaje de ida cuesta unos US$ 73. A la vuelta, lo conveniente es cargar el total de la nafta en Brasil, por lo que los 56 litros estimados en el ejemplo tendrían un precio de US$ 52. Por tanto, el gasto total de combustible para ir en auto a Porto Alegre ronda los US$ 125.

Las líneas de ómnibus que unen Montevideo con Porto Alegre son operadas por las empresas EGA y TTL. Los pasajes cuestan en el entorno de US$ 90 por tramo, de acuerdo con la información disponible en la web de la empresa. En total, son US$ 180 ida y vuelta.

El vuelo directo, en tanto, es ofrecido por la aerolínea brasileña Azul. El costo de ida y vuelta ronda los US$ 580 para un fin de semana de febrero, según precios disponibles en la plataforma Despegar. El tiempo estimado de vuelo es de 1 hora y 15 minutos.

Los hoteles

Porto Alegre ofrece distintos tipos de alojamiento, variados en precio y calidad.

Con base en un relevamiento a través de la plataforma Booking, hoteles de dos y tres estrellas en Porto Alegre cuestan desde US$ 30 por noche para el mes de febrero. Los alojamientos de cuatro estrellas están en el entorno de US$ 70.

En tanto, el Hotel Deville, de cinco estrellas, tiene un costo algo por encima de US$ 100 la noche. Este hotel, ubicado a 10 minutos del estadio Arena do Gremio, tiene la particularidad que, durante la temporada pasada, fue uno de los utilizados por el plantel del equipo tricolor para concentrar.

Los precios de las entradas para los partidos todavía no fueron publicados por Gremio.