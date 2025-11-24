Cuando está para vos: hombre está estable tras brutal choque en moto contra un auto

Montevideo Portal
Un siniestro de tránsito que tuvo lugar el domingo en la ciudad de Florida dejó impactantes imágenes del momento en que una moto choca contra la parte de lateral de un auto, en el cruce de las calles 18 de Julio y Coralio Acosta.
En las imágenes, divulgadas por CW33 Radio Florida y también por TV Florida, se ve el momento de la colisión y los instantes siguientes, donde el motociclista sale despedido de su vehículo y pasa sobre el techo del automóvil de color rojo.
Más allá de la brutalidad del impacto, de acuerdo con lo informado por la radio floridense, el conductor de la moto fue internado por lesiones y se encuentra estable.
El citado medio también señaló que el conductor de la moto dio espirometría positiva, y que tanto él como el chofer del auto carecían de libreta de conducir vigente.
Impactante video de accidente registrado este domingo en 18 de Julio y Coralio Lacosta. El conductor de la moto arrojó espirometría positiva. Conductores de moto y auto no contaban con licencia de conducir vigente. El motonetista se encuentra estable pic.twitter.com/BNXDSFds27— C.W.33 RADIO FLORIDA (@exitorama) November 24, 2025
