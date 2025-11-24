Contenido creado por Gonzalo Charquero
Policiales

Cuando está para vos: hombre está estable tras brutal choque en moto contra un auto

El impacto quedó registrado en imágenes, donde se ve al motociclista salir despedido de su vehículo.

24.11.2025 11:40

2025-11-24T11:40:00-03:00
Montevideo Portal

Un siniestro de tránsito que tuvo lugar el domingo en la ciudad de Florida dejó impactantes imágenes del momento en que una moto choca contra la parte de lateral de un auto, en el cruce de las calles 18 de Julio y Coralio Acosta.

En las imágenes, divulgadas por CW33 Radio Florida y también por TV Florida, se ve el momento de la colisión y los instantes siguientes, donde el motociclista sale despedido de su vehículo y pasa sobre el techo del automóvil de color rojo.

Más allá de la brutalidad del impacto, de acuerdo con lo informado por la radio floridense, el conductor de la moto fue internado por lesiones y se encuentra estable.

El citado medio también señaló que el conductor de la moto dio espirometría positiva, y que tanto él como el chofer del auto carecían de libreta de conducir vigente.

