Cruce entre oficialismo y el FA por terminal en Lascano derivó en denuncia por agresión

La Intendencia de Rocha publicó en las últimas horas desde su cuenta de Twitter institucional un tuit en el que afirma que el “Frente Amplio (FA) impidió la construcción en Lascano de una terminal de ómnibus”, aseveración que provocó la respuesta de la oposición.

El Gobierno de Rocha señaló que “en la sesión ordinaria de la Junta Departamental que se desarrolló este martes 28 de marzo en la ciudad de Lascano, se puso en discusión la adquisición de los terrenos donde se iba a construir la terminal de ómnibus de Lascano. Para la aprobación del proyecto se necesitaba mayoría especial de 21 votos. La votación final culminó con 17 a favor y 14 en contra de la construcción de la terminal en la ciudad de Lascano”, informó la Intendencia de Rocha.

Según comunicó la comuna desde su cuenta, el FA votó favorablemente en la comisión la construcción de la terminal, pero “cambió su postura en el plenario”.

En respuesta, el FA emitió dos declaraciones. En una de ellas manifestó que apoya la construcción de una terminal de ómnibus en Lascano, siempre y cuando “se implemente con el debido proceso e impulse el desarrollo” del departamento.

Además, el FA denunció que el edil del Partido Nacional Miguel Sanguinetti agredió “física y verbalmente” al edil frenteamplista Gustavo Hereo, durante la sesión de la Junta Departamental que discutió la compra del terreno para la construcción de la terminal.

En diálogo con Montevideo Portal, Hereo dijo que recibió un “sopapo en la nuca” y que lo sorprendió porque provino de Sanguientti, edil con el que “tiene un buen trato”. Otros ediles consultados señalaron que no vieron la agresión y que la sesión de la Junta Departamental que tuvo lugar en el Club Progreso de Lascano continuó tras lo ocurrido.

Con respecto al terreno, el FA justificó que no acompañó lo que el gobierno departamental puso a consideración de la Junta porque el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, había firmado un mes antes un boleto de reserva de compra de un terreno para el supuesto desarrollo de la terminal en cuestión.

“Compra que el intendente pretende realizar sin el cumplimiento del debido proceso. Además de firmar un boleto de reserva previo a la consideración de la Junta, tampoco se dialogó con la Ciudadanía, ni con el Municipio de Lascano, ni se tuvieron en cuentas otras propuestas, ni se realizó un llamado público para tal compra”, criticó el FA.

En esta línea, sostuvo que el Ejecutivo departamental “pretende comprar un terreno de forma acelerada y sin los estudios técnicos necesarios por un valor económico de US$ 252.000, valor que supera ampliamente el tasado por Catastro”.

Además, el FA añadió que no se tuvieron en cuenta otras tres ofertas del mercado que implicarían “un ahorro de US$ 100.000, ni tampoco un proyecto de un privado que incluye no sólo la construcción de una terminal, sino también de un hotel”. Tampoco se consideró la posibilidad de desarrollar la terminal en un terreno público propiedad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), según el FA.

En tanto, el diputado del Partido Nacional por Rocha, Milton Corbo, cuestionó a la oposición en la red social Twitter: “Una vez más el FA le dijo no a la gente. Voto en contra del desarrollo de Lascano. Esperemos que los ciudadanos del departamento no lo olviden. Un episodio más de #ElPaloenlarueda”.

Por su parte, el secretario general de la Intendencia de Rocha, Valentín Martínez, criticó el comunicado del FA haciendo referencia a una publicación realizada por el exintendente de Rocha Anibal Pereyra.

“No al presupuesto, no al fideicomiso, no a Mevir en Castillos, no al proyecto Garzon, no a la terminal de Lascano. Una y otra vez el senador suplente dando órdenes a sus ediles para que Rocha no progrese”, criticó Martínez.

Más temprano, Pereyra había señalado: “¡Confirmado! El intendente de Rocha usa los dineros de todos los rochenses para hacer campaña contra el Frente Amplio y lo hace como es su estilo, mintiendo”.

