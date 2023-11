Cruce entre director nacional de Educación y decano de Humanidades por “laicidad”

El director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, y el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), Pablo Martinis, tuvieron un cruce en X (antes Twitter) tras una noticia de La Diaria, en la que el observatorio de la Universidad de la República (Udelar) advirtió que la transformación educativa tiene un enfoque “tecnicista” y “debilita la participación”.

De este modo, Baroni escribió: “No es la primera vez que la Udelar, desde la Facultad de Humanidades, realiza un informe y debate solo invitando a los actores opositores”.

Como egresado de esa casa de estudio, pública y de todos, entiendo que no cuida la laicidad.