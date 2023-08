Cruce entre Roselló y Fenapes por declaración de OIT sobre proclamas en liceo de San José

Política

Una delegación de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) fue este miércoles a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes, para tratar el documento elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la sanción a los docentes del liceo 1 de San José que se fotografiaron en 2019 con proclamas contra la reforma impulsada por Jorge Larrañaga bajo la consigna Vivir sin miedo.

José Olivera, presidente de Fenapes y la diputada colorada María Eugenia Roselló expresaron posiciones opuestas acerca de la naturaleza del documento elaborado por el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Según consignó Subrayado, el dirigente sindical afirma que fue un “dictamen” y la legisladora dice que es un “informe”.

A la salida de la reunión, el sindicalista expresó que “lamentablemente en la comisión hay un profundo desconocimiento del valor, el papel y lo que implican los organismos de contralor y sus pronunciamientos en el marco de la OIT”.

“Esperemos que también aquí el Ministerio de Trabajo tenga algún papel a jugar importante porque aquí hubo un accionar de la Dirección General de Educación Secundaria, que hoy está fuertemente cuestionada por este dictamen del Comité de Libertad Sindical”, dijo.

Olivera sostuvo que esperan que el Estado uruguayo se retracte. “En última instancia, las recomendaciones son al conjunto del Gobierno y las observaciones son al Estado uruguayo”.

“Hay legisladores que entienden que no hay un dictamen, es medio contradictorio. Muchas veces encontramos a legisladores del oficialismo decir que había un dictamen de la OIT que había que modificar la ley de negociación colectiva, pero lo que resulta es que cuando ese dictamen dice que fue el gobierno, la administración o parte de ella la que le violó derechos a los trabajadores, esta doble vara tiene una lectura político-partidaria y no se ajusta a derecho y mucho menos a las normas que consagran derechos en el marco de la OIT”, afirmó el presidente de Fenapes.

Por su parte, Roselló dijo que “claramente” se trata de un “informe, no un dictamen”, porque “no hay ninguna condena, ninguna infracción, ninguna violación a ningún derecho fundamental, como la libertad sindical, ni la libertad de expresión”.

“La OIT no habla de violación ni de infracción, está informando, hace una descripción, un informe en base a relatos hechos por las partes involucradas. Claramente no es un dictamen, no hay ninguna condena”, dijo la legisladora de Ciudadanos.

La diputada dijo no compartir que el gobierno haya violado ninguna libertad sindical: “Además de que no lo dice el informe de la OIT, eso no fue así. Se está desconociendo el artículo 58 de nuestra Constitución, cuando claramente aquellos docentes, que fueron seis del liceo de san José, en su lugar de trabajo se sacaron una foto con una pancarta en contra de una reforma que en ese momento se estaba pujando”.

“Nosotros lo que hicimos hincapié es en eso. En reconocer ese artículo de nuestra carta magna que claramente dice que está prohibido”, agregó.

Para Olivera, “lo que dice el dictamen del Comité de Libertad Sindical” de la OIT es que, “no ha habido un justo equilibrio entre el respeto a la libertad de expresión y lo que se considera cómo prohibición de proselitismo en el artículo 58 de la Constitución”.

“Claramente el Comité dice que las organizaciones sindicales tienen el derecho a expresarse en temas económicos y sociales, de interés general para sus afiliados y que lo pueda hacer en su lugar de trabajo”, apuntó el dirigente gremial.