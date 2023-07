Cruce entre Arbeleche y Olivera: “Me molesta que la ministra me trate de maleducada”

Política

El equipo económico del Poder Ejecutivo, encabezado por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, compareció este lunes ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados para ahondar y presentar la Rendición de Cuentas correspondiente al período 2022, que fue ingresada por la secretaria de Estado el 30 de junio.

En la reunión, según se recoge en la versión taquigráfica, la diputada frenteamplista Ana Olivera cuestionó, entre otras cosas, la medición de la regla fiscal. “Sin ofender a nadie, quiero comentar que un compañero de nuestro equipo dice que la regla fiscal es un buen instrumento de dibujo”, dijo la representante.

“En la Rendición de Cuentas del año pasado, el Gobierno definió como meta en el primer pilar de la regla fiscal un déficit fiscal estructural para 2023 de 2,5% del producto interno bruto [PIB]. Ahora, en la presente Rendición de Cuentas, se prevé para 2023 un déficit fiscal estructural mayor, de 2,7%. Claramente, se trata de un incumplimiento de la regla fiscal. Entonces, respecto a este tema, en función de esto, nos preguntamos por qué no se han adoptado medidas, ni se piensan adoptar en lo que resta del año, que permitan cumplir en 2023 con la meta definida en el marco de la regla fiscal. ¿Implica ello un reconocimiento y una confirmación de que la regla fiscal es algo meramente indicativo, y que su incumplimiento no tiene ninguna consecuencia ni penalidad?”, sostuvo.

“Por otra parte, en un intento por matizar este incumplimiento de la regla fiscal —a lo largo de la exposición de motivos nunca se lo reconoce explícitamente— se señala que la meta del resultado fiscal estructural para 2023 ‘retornaría al objetivo establecido en la Ley de Presupuesto Quinquenal’. Si bien en el Presupuesto se preveía un déficit fiscal estructural para 2023 de 2,7%, dicha cifra está expresada tomando como referencia el producto con base 2005, mientras que las cifras actuales se expresan como porcentaje del producto con base 2016, que es sustancialmente mayor. Aquel 2,7% del Presupuesto equivaldría a 2,4 % del producto con base 2016, con lo que el incumplimiento sería aún mayor”, dijo Olivera.

Y añadió: “¿Cómo se explica que el equipo económico esté utilizando como argumento una comparación de cifras que no son comparables, por tener una base de cálculo diferente?”.

La diputada señaló que, teniendo en cuenta esas diferencias, en 2023 el déficit fiscal estructural “sería sustancialmente mayor al estimado por el ministerio, con lo que el incumplimiento del primer pilar de la regla fiscal sería aún mayor”.

“El próximo gobierno va a tener que hacerse cargo de registrar en el déficit fiscal el gasto que este Gobierno está haciendo. Estamos hablando de inversiones por montos importantes, de más de 2% del producto interno bruto, que se están haciendo y que no se están registrando”, apuntó.

En respuesta a lo argumentado por Olivera, la ministra de Economía empezó una de sus intervenciones diciendo: “No quiero dejar pasar la oportunidad para referirme al comentario sobre que la regla fiscal es un buen instrumento de dibujo. Todos tenemos sentido del humor, nos parece que es muy importante tenerlo a la hora de trabajar, sobre todo cuando se está bajo presión y con estrés. Pero me parece que esa frase no hace al nivel del debate y la discusión que caracteriza a esta Comisión y a esta casa. No se relaciona con el trabajo realizado por el equipo económico en la regla fiscal y en la preparación para hoy, en particular. Además, de alguna manera, no respeta el trabajo de muchos analistas independientes, que están tanto en el Consejo Fiscal Asesor como en el Comité de Expertos, donde hay muchos analistas que nos proveen de insumos para nuestros cálculos. Me parece que no es respetuoso hacer ese tipo de comentarios en este ámbito”.

“Me preocupa todavía más —porque no se hizo en tono de broma, sino que se lo dijo concretamente— que se haya dicho que había dudas sobre la transparencia de esta regla fiscal. Eso llama la atención, porque si hay algo que tiene esta regla es transparencia. ¿Son difíciles de entender sus aspectos técnicos? Sí. Hay muchos aspectos que solo los expertos pueden entenderlos. Todo lo que se trabaja en el MEF en este tema, así como todo lo que trabajan los comités independientes externos en este tema, se conoce, se publica y está disponible”, indicó Arbeleche, previo a dar su explicación sobre cómo se determina la regla fiscal.

“No queda claro si al final el Frente Amplio quiere gastar más o quiere gastar menos. Quizá sea una buena oportunidad para que ahora aclaremos y profundicemos en la regla fiscal, para que se comprenda y para que se entienda que, dentro del marco de la regla fiscal, que lo que busca es lo que está en pantalla —la sostenibilidad, la estabilización de la deuda en términos del producto—, es posible aumentar los gastos en aquellas áreas que consideramos prioritarias”, agregó.

En su respuesta, Olivera expresó: “Simplemente, quiero decir que no me molesta que alguien en las redes me trate de lumpen, pero sí me molesta que la ministra me trate de maleducada; la verdad es que me molestó bastante”.

“Creo que nosotros tenemos la obligación de preguntar lo que no entendemos. Además, cuando hablamos de la falta de transparencia, no estamos menospreciando ni menoscabando el trabajo que realiza el equipo económico. Quienes estamos acá, y no me refiero solamente a mí, sino a todos los que estamos acá, venimos preguntando sobre la regla fiscal —y no desde ahora, porque no es la primera vez que preguntamos sobre la regla fiscal y las cosas que no comprendemos; lo venimos haciendo desde la LUC [Ley de Urgente Consideración]— porque consideramos que estamos en nuestro derecho, y en nuestro deber, de tratar de entender lo que vamos viendo que no hace sencillo entender las cosas que se plantean, que son muy complejas y técnicas. Aparte, para entender las cosas complejas y técnicas, tenemos quienes nos ayuden a aclararlas. Entonces, no es una postura de quien no puede acceder a todo el bagaje que aquí está expresado, sino de quien considera que tiene que poder entender, porque además, como todos nosotros, tiene que poder explicar”, manifestó la legisladora del Partido Comunista.

“Entonces, me parece que no es de mala fe que hablamos de la falta de transparencia, sino que nos referimos a los criterios que se aplican en dicha regla; además, después de todo eso viene la no comprensión de por qué nosotros estamos diciendo que hay cosas que no son comparables. En la página 79 del Presupuesto Nacional dice que el déficit va a ser de 2,7, y al año siguiente vienen y dicen que no, que se cambió la base de cálculo y no va a ser más sobre el 2005, va a ser una base nueva y va a ser sobre el 2016. Lo que quiero expresar es que están comparándose cosas que desde nuestro punto de vista no son comparables. Eso es lo que quisimos expresar cuando dijimos que, si bien en el Presupuesto se preveía un déficit fiscal estructural para 2023 de 2,7, dicha cifra está expresada tomando como referencia el producto con base 2005, mientras que las cifras actuales se expresan con porcentajes del producto con base 2016”, añadió.

Luego, Arbeleche volvió a tomar la palabra y dijo que, “ante todo”, su intervención previa fue “para aclarar los conceptos de la regla fiscal”.

“Que claramente no se había entendido. Sigo pensando que hay elementos que no se entienden. […] Es un tema complejo, un tema técnicamente difícil de entender. Creo que hay que hablarlo, que hay que seguir hablándolo. Considero muy positivo que en el día de hoy haya habido tantas preguntas sobre este tema y que le hayamos dedicado mucho tiempo”, señaló.

Finalmente, fue el diputado de Fuerza Renovadora Gustavo Olmos el que zanjó el tema.

“Simplemente, quiero dejar una breve constancia sobre el tema del reclamo o no reclamo por parte del Frente Amplio de un ajuste fiscal. No se trata de eso; ninguno de los integrantes de esta bancada ha cuestionado los gastos que se realizan en infraestructura. La discusión ha estado en términos de lo que se realiza fuera del perímetro fiscal; la discusión ha estado centrada en cómo se registran y en las diferencias de porcentajes que se expresan por la base 2005 y 2016. La base 2005 expresaba el déficit en 2,7% en el presupuesto nacional y en 2,7% ahora que está hecho sobre la base de 2016. Al ser valores distintos e igual porcentaje, son montos distintos, y eso es lo que estamos diciendo, pero no nos hemos puesto mucho de acuerdo, por lo que me parece que no vale la pena seguir dando vueltas sobre el asunto”, puntualizó.

