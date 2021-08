Cruce en Turismo: Kechichián acusó a Cardoso de “faltar a la verdad” y de “destruir todo”

Política

Montevideo Portal

El Ministerio de Turismo firmó a principios de agosto un acuerdo con Antel donde se acordó que se proveerá información digital al Observatorio Turístico que permitirá obtener más y mejor información sobre el comportamiento de los extranjeros que ingresan al país. En ese entonces, el titular de la cartera, Germán Cardoso, indicó que era un convenio "inédito" ya que se provee de una herramienta científica "real".

El jerarca recalcó que no accederá a los datos personales, sino que conocerá el comportamiento de quien ingresa, los días que permanece, de manera de realizar las evaluaciones, promedios y proyecciones de estadía en cada lugar.

"Es un instrumento de observación para la demanda en el ámbito del trabajo del Observatorio del Ministerio de Turismo, que optimizará los recursos económicos, fortalecerá la campaña de Marketing del Ministerio y la evaluación de sus resultados permitirá saber hacia dónde tenemos que dirigirnos, los perfiles de público, los países, y las decisiones a tomar que implicarán una profesionalización de nuestro Ministerio", sostuvo Cardoso.

Por su parte, la exministra de Turismo y actual legisladora por el Frente Amplio Liliam Kechichián volvió a referirse sobre el secretario de Estado en su cuenta de Twitter. En esta ocasión, la extitular de la cartera dijo que el actual jerarca "una vez más vuelve a faltar a la verdad".

"Es una verdadera insolencia decir que la anterior administración con respecto al ingreso de visitantes se movía a 'ojímetro'", sostuvo la frenteamplista, quien aseguró que desde "mucho antes del 2005" la cartera creó su área estadística. "El Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística (INE) la avalan", aseguró.

Además, en otro tuit, la legisladora aseguró que las autoridades de Turismo "quieren cambiar la marca Uruguay Natural" y que actualmente hay unas 1.000 pequeñas y medianas empresas que la usan.

"En TODOS los rubros no sólo turismo. Carne, vino, artesanías, software, prendas, chocolates, dulces, etc., etc. ¡¡¡Qué manera de destruir todo!!!", finalizó.

El Ministro de Turismo una vez más vuelve a faltar a la verdad Es una verdadera insolencia decir que la anterior administración con respecto al ingreso de visitantes se movía a "ojímetro"

Desde mucho antes del 2005 el Mintur crea su área estadística El B Central yel INE la avalan — Liliam Kechichian. Senadora (@likechichian) August 8, 2021

Quieren cambiar la Marca Uruguay Natural.

Hoy hay más de 1000 pequeñas y medianas empresas que la usan. En TODOS los rubros no sólo turismo.

Carne, vino, artesanías, software, prendas,chocolates, dulces etc etc.

Qué manera de destruir todo!!!!! — Liliam Kechichian. Senadora (@likechichian) August 8, 2021

Montevideo Portal