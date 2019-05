Críticas a fiscales anteriores del caso Lola "son francamente injustas", según Jorge Díaz

Locales

Luego de estar tres meses analizando el caso, el fiscal Jorge Vaz logró el procesamiento de una persona por el homicidio de la adolescente Lola Chomnalez. Lo hizo valiéndose de algunos elementos nuevos, pero sobre todo se basó en lo incriminatorias que son las declaraciones que el imputado hiciera ya en el 2015, hace más de cuatro años.

El hombre quedó libre entonces, pero sus declaraciones iniciales fueron revleladoras. Manifestó haber llevado a Lola debajo de la sombra de un árbol (lejos de donde se encontraron inicialmente) porque se sentía mal, "lo cual es a todas luces ilógico y contrario, no solo a la evidencia que surge del cuerpo de la víctima, sino de

la situación en sí", señaló el fiscal.

"¿Es lógico y acorde a las reglas de experiencia que Lola hubiera ingresado 140 metros adentro del médano, hacia una zona boscosa, para reponerse, si se sentía mareada? ¿Acompañada de un extraño? ¿En una zona recóndita y totalmente desconocida para ella?", se preguntó el fiscal.

La declaración más complicada tiene que ver con el momento en que Lola se desvanece. "Yo le pregunté que tenía y me dijo que se sentía mareada. Ahí se sentó y cayó de rodillas", dijo, para agregar luego: "Yo le tomé el pulso (a Lola) y me asusté, salí y me tomé el ómnibus para Montevideo". Después dijo: "Yo di una vuelta y vine, le toqué el pulso pero ella no tenía pulso".

La familia criticó varias veces a los anteriores responsables del caso. En este caso los cuestionamientos por parte de la población se acentuaron al ver que un nuevo fiscal, indagando a partir de estas declaraciones, logró que se dictara un procesamiento.

Esta mañana, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, defendió a los anteriores profesionales que trataron el caso. En charla con informativo Sarandí, dijo que "algunos cuestionamientos que han surgido sobre la actuación de los fiscales anteriores, si bien pueden ser dichos desde el dolor, son francamente injustos".

"Cada uno de los fiscales que estuvo a cargo de la investigación puso todo de sí para llevarla adelante, incluyendo a Vaz, que está ahora. Lo importante es remarcar que la Fiscalía, la Policía y los abogados de la víctima coadyuvaron para lograr un resultado. El fiscal está absolutamente convencido de la responsabilidad penal de esta persona y va a seguir hasta el final", concluyó.