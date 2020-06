Críticas a diputada de Cabildo Abierto por sus expresiones sobre femicidio

Política

La Cámara de Diputados comienza este martes a votar la Ley de Urgente Consideración, que fue emitida por el Poder Ejecutivo y tratada en la Cámara de Senadores. No obstante, este lunes, en una sesión extraordinaria por pedido de la diputada frenteamplista Cecilia Bonino, varios legisladores expusieron sobre la violencia basada en género y la declaración de emergencia nacional.

La diputada suplente de Cabildo Abierto, Inés Monzillo, aseguró entonces: "Reeduquemos tanto a hombres como mujeres, no incluyas a todas las mujeres en tu guerra personal, no necesitas un motín de mujeres para hacerte respetar (...) Para obtener respeto hay que dar respeto".

"No sirve pedir penas más duras o diferenciar homicidio de femicidio. Es demostrado que las denuncias las mismas víctimas las retiran y otras veces hacen un uso abusivo de las mismas", dijo en relación a la legislación actual. A su juicio, la creación de esta figura legal genera "más rencor" entre mujeres y hombres.

Llamó a "recuperar los valores de familia" que se perdieron para "criar niñas fuertes, independientes y seguras" y dijo que "hay que luchar por los derechos de todas las personas sin importar sexo, raza o religión". "Hay una tendencia de inculcar el odio al varón por el solo hecho de su sexo biológico y esto es violencia", afirmó la legisladora.

Poco después de su intervención, cuando se dio a conocer un nuevo femicidio en la ciudad de Rivera, la legisladora recibió algunas críticas por parte de grupos feministas, votantes de la oposición y también un cuestionamiento de la directora de Inmujeres, la integrante del Partido Independiente Mónica Bottero.

Bottero defendió la tipificación de femicidio cuestionada por la legisladora. "Yo creo que sin ninguna duda generó conciencia", dijo a Informativo Sarandí. "A nivel de los medios, que se han preocupado por informarse sobre este lenguaje, que se ha incorporado y naturalizado, me parece muy importante", dijo por ejemplo.

A su juicio, la importancia radica en "incorporar conceptos, entender que cuando ocurre un femicidio es porque una mujer, niña, adolescente, fue asesinada por su sola condición de tal; es como cuando se asesina por motivos de raza".

Agregó que una pareja o una expareja es responsable del 80% de estos asesinatos "íntimos". "Alguien consideró que nuestra vida era su propiedad y podía disponer de ella como fuera. No son homicidios por delincuencia, sino por vínculos de poder entre un hombre y una mujer", afirmó.

"Es notorio que yo no comparto esas afirmaciones. No me llama la atención porque hay muchas personas que no se han informado sobre el tema. Seguramente si tuviera, si dispusiera de alguna información la diputada, probablemente haría (otras) afirmaciones", apuntó.

Bottero adjudicó esto a que "hay grupos de activistas, feministas radicales, que se han dedicado a hacer creer a mucha gente que el feminismo está vinculado a corrientes políticas de izquierda y es una reivindicación de la izquierda y que la lucha por las cuestiones de género son inventadas por la izquierda", lo que podría explicar esta oposición de la legisladora.

"El concepto femicidio no se instrumentó para disminuir los casos sino para reconocer este tipo de crímenes, que por ser de odio, de alguien que socialmente cree que es superior a otro termina por quitarle la vida a otra persona", dijo Bottero, que agregó que "ese es el extremo, pero en este país hay miles de mujeres sufriendo tortura de manera permanente adentro de sus casas", porque "el lugar más peligroso para una mujer sigue siendo su propia casa".