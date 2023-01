Critican planteo de Díaz para que legisladores sean responsables por dichos en redes

Política

Tras la propuesta realizada este miércoles por el exfiscal de Corte Jorge Díaz para que se promulgue una ley interpretativa del artículo 112 de la Constitución, para que los parlamentarios puedan ser civil y penalmente responsables por sus dichos en redes sociales, algunos actores del sistema político reaccionaron a la propuesta del abogado.

Entre ellos, lo hicieron las senadoras del Partido Nacional Graciela Bianchi y Carmen Asiaín; el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío; y el exrelator de libertad de expresión de la Relatoría Especial para la Libertad Expresión, Edison Lanza, que actualmente integra el equipo de gobierno del intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

Bianchi escribió: “Jorge Díaz planteó que legisladores sean penalmente responsables por dichos en redes. La verdad es hija del tiempo. Hicimos muy bien en evitar su nombramiento en la Suprema Corte de Justicia. Con ecuanimidad y colaboración se están superando las fisuras y enfrentamientos que dejó en la Fiscalía General de la Nación. Y corregiremos los horrores del Código del Proceso Penal, así como la Ley Orgánica de Fiscalía”.

Por su parte, Asiaín cuestionó el planteo de Díaz y afirmó que creyó se trataba de una “fake news”.

“¡Yo creí que era fake news! ¿En dónde queda la libertad de expresión y el art. 112 de la Constitución? ¿Y la Convención Americana sobre DDHH?”, cuestionó la legisladora blanca.

Radío, a su vez, afirmó: “Los fueros protegen a los legisladores de los atropellos del poder. La mayor victoria de los poderosos es convencernos para desarmar a nuestros representantes. Luego, ya todos estaremos inermes”.

En referencia, Lanza realizó un hilo en Twitter en el que manifestó que “efectivamente hay legisladores que abusan en redes, pero cuesta poner en riesgo la protección de la libertad de expresión sugiriendo someter a reproche penal a legisladores”.

“Hay legisladores que hacen escarnio de la libertad de expresión como sostiene Jorge Díaz, pero la inmunidad tiene fundamento en evitar persecución penal de legisladores en funciones, en especial de oposición. Y Uruguay despenalizó delitos de comunicación para privilegiar el debate robusto y la circulación de información de interés público. La sociedad civil y el legislador privilegió la libertad de expresión, aún en el error o exceso. Efectivamente hay legisladores que abusan en redes, pero me cuesta poner en riesgo la protección de la libertad de expresión sugiriendo someter a reproche penal a legisladores. Es un camino que luego no se desandará fácilmente y proliferarán los juicios contra periodistas y otros actores. Es una conquista que no cedería por unos dirigentes irresponsables”, escribió Lanza.

El artículo 112 de la Constitución establece que “los senadores y los representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones”.

La propuesta de Díaz

La publicación de Díaz se dio un día después de que la senadora Bianchi compartiera una falsa declaración atribuida a la periodista Denise Legrand.

“La agresión como método, la mentira como argumento y la cobardía solapada en la inmunidad parlamentaria para evitar cualquier responsabilidad, es el combo completo para chapotear en el lodo”, expresó.

“Debemos realizar por ley una interpretación auténtica del artículo 112 de la Constitución, que establezca que los legisladores no están ejerciendo su función cuando utilizan las redes sociales. Esto permitirá que sean responsables civil y penalmente por sus dichos en las redes sociales, al igual que todos los demás ciudadanos”, aseveró Díaz en un hilo de mensajes que emitió a través de Twitter.

El abogado también dijo que, ante su planteo, no se debe decir que “es censura o que limita la libertad de expresión”.

“Simplemente no aplicará la inmunidad civil y penal que tienen por sus dichos y serán responsables al igual que todos nosotros cuando nos expresamos. Todos iguales ante la ley y sin privilegios”, manifestó quien fuera titular de la Fiscalía General de la Nación durante nueve años.

