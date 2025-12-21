Cristina Kirchner fue operada de urgencia por apendicitis y evoluciona sin complicaciones

Internacionales

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue sometida este sábado a una cirugía laparoscópica por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada, según informó el Sanatorio Otamendi a través de un parte médico oficial. La intervención fue exitosa y la paciente evoluciona “sin complicaciones post operatorias”.

Fernández, de 72 años, fue trasladada al centro médico ubicado en el barrio porteño de Recoleta desde su domicilio en Constitución, donde cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción, en el marco de la causa Vialidad. El traslado se realizó con autorización judicial tras presentar un dolor abdominal agudo que motivó la intervención médica.

La cirugía confirmó el diagnóstico clínico inicial y fue realizada mediante técnica laparoscópica, menos invasiva y con mejores tiempos de recuperación. Por el momento, la exmandataria permanece internada bajo observación, sin que se haya precisado la fecha probable de alta.

Antecedentes médicos y contexto político

El Sanatorio Otamendi es el centro de referencia para la atención médica de Fernández. En 2021 fue intervenida en el mismo lugar por una histerectomía, y durante su presidencia fue operada en dos ocasiones por patologías más complejas: un tumor tiroideo en 2012 y una colección subdural en 2013.

La internación y posterior cirugía se dan en un contexto judicial delicado para la exvicepresidenta, quien mantiene un perfil político activo pese a su condena. Esta semana, el juez Jorge Gorini había autorizado que la exmandataria accediera a la terraza del edificio donde reside, mientras rechazaba ampliar el grupo de personas con permiso de visita directa.

Mientras tanto, militantes y seguidores se acercaron al sanatorio con mensajes de apoyo y banderas, en una escena que remite a otras internaciones previas que generaron movilización en sectores afines al kirchnerismo.

Con información de AFP