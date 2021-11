Cristina Fernández anunció no concurrirá al bunker del Frente para Todos

La expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner anunció este domingo sobre que no estará presente en el bunker del Frente para Todos para seguir la información primaria de las votaciones legislativas en ese país.

Fernández, que fue sometida a una histerectomía completa el pasado 4 de noviembre en el Sanatorio Otamend, hizo ella mismo el anuncio desde la red social Twitter.

“Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas”, escribió la exjefa de Estado.

La figura más relevante del kirchnerismo no votó en estos comicios, pues no pudo viajar en avión a la provincia de Santa Cruz (sur), donde está empadronada, por la operación.

El Sanatorio Otamendi, donde fue intervenida el pasado jueves, destacó que la operación fue realizada de forma laparoscópica.

"De acuerdo a la evaluación macroscópica realizada, el pólipo uterino encontrado presenta características benignas", señaló el centro de salud. La clínica ofrecerá el resultado definitivo sobre el examen histopatológico la semana que viene.

