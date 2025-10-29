Crecieron un 40% las denuncias por maltrato animal: INBA solicita tipificar el delito

Montevideo Portal
El Instituto Nacional de Maltrato Animal (INBA) informó que en el último mes crecieron casi un 40% las denuncias por maltrato animal, según resaltó Esteban Vieta, su presidente.
En rueda de prensa consignada por Subrayado, el jerarca se refirió a la “tipificación del maltrato animal”. “El Uruguay necesita ir hacia ese lugar, porque, por ejemplo, en Florida estamos viendo determinadas situaciones que son muy profundas y lamentables”.
Según destacó, “hoy el Instituto no tiene las herramientas reales para poder hacerse cargo, o castigar a quienes cometen este tipo de cosas”. Para esto, se debe “trabajar en equipo con las ONG, con la Intendencia, con la Junta Departamental y con los legisladores. Creo que nuestro país lo necesita para poder mejorar la política pública”.
En concreto, Vieta destacó que al mes se reciben 550 denuncias, mientras que en 2024 rondaban las 400. “El porcentaje de maltrato animal es bastante alto”, objetó.
Sin embargo, más allá de las denuncias, “de 44 multas que se pusieron de manera económica, sólo se pagaron dos”. Esto se debe a que aquella persona multada “no está atada a nada”. “A vos te multan y no tenés algo que te ate para que tengas que pagarlo. Lo estamos hablando con los legisladores para ver de qué manera, con qué tributo o con qué tenemos que atar las multas del INBA para que sean pagadas”.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]