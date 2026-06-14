Crece la preocupación de los trabajadores de Norteña por el futuro de planta de Paysandú
El sindicato denuncia falta de respuestas de AmBev y del gobierno y advierte sobre un posible cierre definitivo de la maltería.
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14.06.2026 10:28
Los trabajadores de AmBev-Cympay resolvieron iniciar movilizaciones ante la incertidumbre sobre el futuro de la planta de Paysandú, que permanece sin actividad desde hace cuatro meses. La preocupación se profundizó luego de que la empresa no confirmara la reanudación de las operaciones una vez finalizado el período de suspensión previsto para el 31 de julio.
El dirigente del Sindicato de Obreros de Norteña (SOEN), Eduardo Alza, señaló a El Telégrafo que durante los últimos meses existieron expectativas de que avanzaran negociaciones entre la empresa y el gobierno, aunque aseguró que los representantes locales de la compañía no participaron de esas instancias.
“Nos transmitían que en algún momento se iba a producir un intercambio de información entre el gobierno y AmBev, pero la gerencia local no formaba parte de esas conversaciones, que estaban a cargo del directorio de la multinacional”, subrayó.
Alza cuestionó además la falta de definiciones sobre el futuro de la unidad productiva instalada en Paysandú y sostuvo que, ante la ausencia de certezas, los trabajadores manejan el escenario de un cierre. “Hoy no sabemos cuál es el objetivo de la empresa con esta planta. Por eso hablamos de cierre, porque es la única realidad concreta que tenemos”, añadió.
El dirigente recordó que el sindicato acompañó las gestiones vinculadas a los seguros de paro y colaboró con trabajadores de empresas tercerizadas que desarrollaban tareas en la maltería, con el objetivo de mitigar el impacto de la paralización.
La situación será analizada este lunes en Montevideo por la mesa nacional de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), que convocó a una asamblea para evaluar los pasos a seguir frente al conflicto.
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