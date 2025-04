Creador de santuario felino muere al intentar salvar a 300 gatos en incendio

El fundador de un santuario para gatos sin hogar situado en Long Island, Estados Unidos, murió al intentar socorrer a los 300 animales que se encontraban en el lugar, Aproximadamente cien animales corrieron la misma suerte.

Según informara ABC News, el incendio en el Happy Cat Sanctuary se declaró sobre las 07:15 horas del lunes

Después de extinguir las llamas, la policía reveló que el fundador y propietario del santuario, Christopher Arsenault, de 65 años, fue encontrado muerto.

Lisa Jaeger, fundadora de la entidad socorrista Jaeger's Run Animal Rescue y amiga del fallecido, contó que Arsenault intentó apagar las llamas y alejar a los animales del fuego, hasta que "regresó y no quiso salir" hasta cumplir su objetivo, lo que acabó por costarle la vida.

