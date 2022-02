Coutinho sobre audio de dirigente que ofrece ayuda a cambio de apoyo: "Es una barbaridad"

Política

Trueques que no

Montevideo Portal

La abogada y dirigente colorada Gisell Sanguinet es la protagonista de dos audios que se viralizaron este viernes.

Según consignó Crónicas del Este y confirmó Montevideo Portal, en los clips de casi dos minutos en total la integrante del sector de Germán Coutinho, senador del Partido Colorado (PC), ofrece empleos, materiales y "ayuda" con el fin de sumar adherentes de cara al referéndum de la Ley de Urgente Consideración (LUC) el próximo 27 de marzo.

Montevideo Portal se contactó con Coutinho, quien comentó que el audio es "una barbaridad". " Rechazo ese escenario de generar esas expectativas y trabajar en ese contexto", manifestó el exintendente de Salto.

En esta línea, el legislador señaló que estaba camino a dicho departamento y su objetivo era reunirse con los coordinadores de la lista 20115, que integra Sanguinet, para "ver qué opinión tienen ellos" y si "es un hecho aislado de ella". "No sé si esto es de ahora o es una manera de encarar o trabajar así desde hace tiempo; me interesa interiorizarme" y, de ser necesario, tomará "las medidas correspondientes", aseveró Coutinho.

Consultado respecto a qué respuesta podría darle a la situación, el senador aclaró que, en primer lugar, se deberá "hacer una evaluación, no será que también gente en nombre del partido generan las expectativas y después uno ve la decepción de la gente y no entiende por qué". A su entender, este episodio puede mostrar "cómo se utilizan estos mecanismos y estos tipos de cosas que están muy mal" y que rechaza "totalmente".

A continuación, una transcripción de los audios difundidos:

“Hola, ¿cómo estás? Ayer cuando me contestaste justo iba entrando a una reunión, después me quedó tarde y no te quise molestar.

Mirá, lo que nosotros estamos haciendo es volviendo a armar el partido y se están determinando todo el tema de los puestos. Entonces yo estoy consultando con la gente de Barrio Artigas; es de público conocimiento que el "Pepe" se fue, ahora quedé a cargo yo de Barrio Artigas y estoy consultando quién es la gente que sigue todavía, porque la gente que sigue la queremos tener en cuenta para los puestos que están surgiendo. Entonces queríamos saber si ustedes siguen, si habían tomado una decisión, si por el momento quieren esperar o van a seguir. Mañana viernes teníamos la idea de juntarnos en la casa de Estela Silva y ahí resolver, a ver, con los que siguen, cuáles eran las ideas, qué puestos querían, para quién. Si, por ejemplo, en el caso de ustedes quieren para los dos o quiere solo uno, porque vos tenés los nenes; queríamos ver todo ese tema.

Arranca la LUC, como ustedes sabrán, la defensa de la LUC y también está todo el tema de las canastas y las ayudas que van a empezar a venir, porque se trabaja en coalición con los blancos y ahora hay que pasarles una ‘listita’ de la gente que necesita ayuda, chapas, un terreno, lo que sea. ¿Viste? Entonces yo estoy hablando con la gente para ver cómo es el tema y, si ustedes siguen, lo que les pido es la gente, tipo Pablo, Cuzunga, que siempre andaban con ustedes, que también si pueden hablarlo para reunirnos el viernes si les parece".

"Hola Jessica, ¿cómo estás? Te habla Gisell Sanguinet, no sé si te acordás mío, soy la abogada de la lista 20115 y sabés que estoy intentando comunicarme con tu mamá hace rato por el tema de que surgió un puesto y queríamos saber si lo puede aceptar. No sé si podés darme algún otro número de ella o podés comunicarte con ella y pedirle que me llame, lo antes posible para pasar los datos porque ella empezaría en estos días en el caso que ella aceptara".

