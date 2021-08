Coutinho: Tabaré Viera es “el hombre justo para estar en el principal lugar del partido”

Política

El senador del Partido Colorado, Germán Coutinho, entrevistado por el programa Otra Mañana de Radio Oriental, se refirió a la designación de Tabaré Viera como nuevo ministro de Turismo, luego de la renuncia de Germán Cardoso. “Es una buena noticia, Tabaré tiene experiencia, tiene peso político, tiene las condiciones como para poder encarar y encaminar esto”.

Coutinho dijo que considera a Viera “el hombre justo para estar en el principal lugar del partido, por merecimiento, por reconocimiento y por liderazgo” y que “tiene las condiciones” y la “capacidad de gobernante” para consolidar y liderar el “motorcito productivo que es el turismo” y hacer “una buena gestión”.

Se refirió además al ingreso de Raúl Lorenzo Batlle, hijo del expresidente Jorge Batlle, al Senado, al ser este el suplente directo de Viera. “Desde que no está su padre, Jorge, realmente asumió la responsabilidad de estar más, de participar, de intervenir en las elecciones, después no tenía pensado él tomar actitud ninguna ni ocupar ningún lugar desde el Gobierno, pero bueno, las circunstancias se dieron de esta manera y se llegó a este escenario, y bueno, ahora va a tener que ponerle esa impronta que tiene, que sabemos de su capacidad”, afirmó el legislador batllista.

“El tema es que de entrada tampoco era lo que quería el Mono” dijo Coutinho refiriéndose a la negociación interna del partido que significó la entrada de Batlle al Parlamento. “En si no estaba haciendo suplencias, no estaba en el tema, pero era una cosa que había estado allí para participar, para respaldar, para apoyar, en el momento de la elección, pero después no estaba en sus planes participar en sí de la acción del Senado o del Ejecutivo”, explicó.

“Se tomó las 48 horas mínimas que se podía tomar para ver y decidió que si, al decidir que si, no hubo más inconveniente”, expresó Coutinho diciendo que era esperable ese tiempo porque es “un cambio de vida” importante.

Coutinho contó además que le dejará su despacho en el Palacio Legislativo a Batlle, ya que la “histórica” oficina de la Lista 15 fue ocupado tanto por su padre, Jorge Batlle, como por su abuelo, Luis Batlle Berres. “Era el histórico de la 15, el que estuvo Lito (Isaac Alfie) también, estuvo José Amorín Batlle, está el sillón de Luis Batlle ahí también”, comentó, añadiendo que desde que inició su camino político él quiso estar en ese despacho, pero que al venir Raúl Batlle quiso decirle que se quedara en ese despacho porque le parece que “es lo más representativo”.

La interna colorada

Sobre la interna de su partido, dijo que tienen un “debilitamiento importante” y que “después de estos días que estuvieron bastante difíciles (…) el contexto es mirar para adelante”.

“No venimos bien, en realidad hoy creo que a diferencia de lo que se dijo casi toda mi vida de que un partido nace de sus sectores y precisábamos sectores fuertes, que eso muchas veces no ha sucedido, en el Partido Colorado por lo general un sector casi se queda permanentemente siempre con las grandes mayorías y al no haber esa disputa entre sectores, o esa movilidad de varios sectores no había un partido fuerte”, dijo.

“Creo que con esta situación y de la manera que hemos venido viendo la seguidilla de situaciones, hoy es un momento mucho más para el partido que para los sectores, e intentar empezar a mostrar un músculo que tuvimos toda una vida y que no estamos mostrando”, manifestó.

“Lo cierto es que cuando estas en los límites empezás a levantar. Yo creo que ahora todos vamos a tener que ceder un poco, vamos a tener que accionar de diferentes maneras. En verdad veníamos teniendo un muy buen ambiente en el partido, como pocas veces; esto generó diferentes conflictos, lamentablemente también, fueron conflictos con connotaciones muchísimo más personales que sectoriales, ideológicas, nosotros no estuvimos en desacuerdo en los grandes temas”, dijo, citando como ejemplos el respaldo unánime al gobierno en el manejo de la pandemia y la economía.

